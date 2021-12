Después de acaparar miradas en una serie de portadas de revistas, la actriz Marjorie de Sousa se ha decidido a ser feliz sin importar el 'qué dirán' y otras cosas. Pues durante su estancia en Miami y luego de haber modelado como experta en pasarela, la venezolana lució exquisita figura con shortcito de mezclilla, con el que desafió las bajas temperaturas.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram en la que compartió una reciente postal en la que se le ve posando con un mini short de mezclilla y por si alguien quería ver más, la venezolana de 41 años, dejó ver que ¡no le duele nada!

Pues por si fuera poca la vestimenta con la que desafía al termómetro debido a que ya ha llegado la temporada invernal, la villana de "La Desalmada" (2021) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, demostró su elasticidad y algo más de desde un ángulo perfecto.

El outfit de primavera en invierno, lo conformaron una playera y botas negras que dejaron ver incluso, las estilizadas piernas kilométricas de Marjorie de Sousa, luego de captar la postal desde un revelador ángulo que muchos han tomado como el regalo del día.

"Vive como te haga feliz!!! #lavidaesahora #mds #marjoriedesousa hermosa noche #gracias2021 #newlook #miami @thesishotelmiami", se lee en la descripción de la intensa postal de la rubia venezolana.

La cubana Livia Brito con quien Marjorie compartió créditos en "La Desalmada", reaccionó con un corazón rojo y un beso, mientras que su también compañera de foro Jackie Sauza apoyó su descripción con un: "Así es". Por supuesto, sus fanáticos de la cuenta @sousaticos de Instagram no se quedaron atrás deshaciéndose en comentarios por la actriz:

"Omg, so beautiful @marjodsousa"(Dios mío, que hermosa), "Amo tu nuevo look, te ves preciosa", "REINA Indiscutible", son algunos de los piropos que le hicieron, entre los 732 comentarios que se leen y más de 95 mil corazones rojos.

Por su parte, la famosa Michelle Galván colgó un quinteto de llamaradas de fuego en su comentario. "Guapísima", "Hermosa y bella", "PRECIOSA, gracias Mi Bonita, hermosa noche para vos también!!!" o "Uffff guapísima!! Siempre tan hermosa", son otros de los inevitables piropos que ha generado Marjorie de Sousa tras su publicación del fin de semana.

