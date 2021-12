Marjorie de Sousa derrocha glamour con vestido plata que resalta retaguardia esta Navidad

En vísperas de la Navidad y con todo preparado para pasar una Noche Buena al lado de su pequeño Matías y tal vez, con el amor en la mesa representado por el empresario mexicano Vicente Uribe -su actual pareja-, la actriz Marjorie de Sousa lució derrochando glamour con un entallado vestido plata con el que luce su redondeada retaguardia y a la espera del gran día.

Entre el ostentoso árbol de Navidad y demás decoración propia de la época como cajas rojiblancas con el nombre de NOEL (Santa Claus), la venezolana de 41 años lució su perfil más perfecto que delinea su silueta y deja ver cuánto ha valido la pena tantas horas de ejercicio este 2021 con sus entrenadores a los que llama "masacre".

A través de su cuenta de Instagram, Marjorie de Sousa compartió una postal en la que además de derrochar glamour y su particular estilo, quien diera vida a la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021) demostró que a más de cuatro décadas de vida, sigue conservándose como una de 20.

"A veces no todo sale como uno lo planea, pero no te enojes por eso. Dios tiene un mejor plan para ti. #encalma #confiando #amando #lavodaeshoy #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte @carlotinaclothing #photo @danielalonsofoto #makeup @vanessaarellanomakeup #navidad #épocamágica", se le en la descripción de dicha postal.

Y tras la frase que le salió del alma y que confirma que Marjorie no la podría estar pasando tan bien de acuerdo a la historia de Instagram en la que da gracias a Dios por haber superado una prueba, algunos famosos se unieron al glamour que irradia en su post del pasado miércoles por la tarde.

"Que lindoooo", fue el comentario de su compañera actriz de "La Desalmada", Jackie Sauza; mientras que la cuenta de Carlotina Clothing (de donde podría ser el vestido que luce de Sousa), reaccionó con una carita con ojos de amor y una palomita verde, aprobando su foto.

Y su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos, no fue la excepción con su comentario: "Wow! Te ves sumamente hermosa", "Divina tal cual", "Hermosa", "Guapísima!!, estás hermosa. Que mejor regalo de Navidad. Chula estás", "Perfecta!! o "Estás espectacular amorcito", son algunos de los halagos que le han hecho a Marjorie de Sousa tras lucir ese vestido plata.

Al momento, 72,820 followers son los que han reaccionado con su respectivo corazón rojo y en tanto, se pueden leer alrededor de 565 mensajes.

