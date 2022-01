Marjorie de Sousa derrite corazones desde la cama en bikini negro

Entre tantas fotografías que ha protagonizado la actriz Marjorie de Sousa a lo largo de su carrera artística, ha salido a la luz una postal con la que derrite corazones desde la cama en bikini y una camisa blanca, outfit con el que bastó para volver locos a sus fanáticos.

Pero no fue ella quien compartiría dicha postal, pues por ahora, la venezolana está muy entusiasmada con el lujoso regalo que los Santos Reyes Magos prepararon a Matías, su hijo de cuatro años, al que consiente y apapacha en todo momento; pues se trata de un trineo lleno de dulces y algunos globos que resaltan de dicho vehículo de juguete.

Pues respaldada y apoyada en todo momento por su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos de Instagram, revivieron el momento en el que Marjorie de Sousa posó seguramente en una sesión de fotos para revista, en la que lució cuerpazo, tras posar sólo con una camisa blanca y un bikini negro, dejando ver sus estilizadas piernas.

Con un gran sonrisa de la venezolana, su cabellera rubia y ondulada, así como su esbelta figura, fueron los elementos con los que Marjorie de Sousa enamoró a sus seguidores a través del portal de sus más fervientes admiradores.

Y en esta ocasión, no necesitaron escribir más que "Belleza" como se lee en la descripción de dicha postal para describir lo que significa para sus fans la presencia de Marjorie de Sousa en las redes sociales.

Y es que, el hecho de verla regalando una gran sonrisa en dicha postal, sin duda derrite corazones de propios y extraños, pues hasta los haters de la famosa actriz podrían caer rendidos a sus pies.

Pues muchos coinciden con que, pese parece que ya han pasado algunos años de dicha postal, Marjorie de Sousa se ve "Hermosa", y a la par se leen otros halagos a la villana de "La Desalmada" (2021), como: "Hola, buenas noches, eres una princesa bella y hermosa".

"Woow", "Qué bonita", "Linda, maravillosa", son algunos otros piropos para Marjorie de Sousa en la caja de comentarios de la publicación de su fanpage más dedicada a la actriz.

