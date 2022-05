Marjorie de Sousa da rienda suelta a la aventura con blusa strapless, short y botas vaqueras

Luego de posar de lo más elegante o nice como modelo de pasarela en meses pasados, la actriz Marjorie de Sousa se olvida del glamour y da rienda suelta a la aventura con blusa strapless, short deslavado y deshilachado y botas vaqueras.

Así fue como modeló en su reciente visita a Estados Unidos, más específicamente al Condado de Broward (Broward County), donde recibió las llaves de la ciudad como personalidad distinguida. Pues luego de anunciar nuevos proyectos fuera de Televisa, la venezolana de 42 años, sigue celebrando su exitosa carrera artística.

No obstante, Marjorie de Sousa se olvidó un poquito de las formalidades y le dio rienda suelta a la aventura tras vestir como casi nunca se le ha visto, en lo que parece ser una nueva etapa de su carrera artística y con muchas sorpresas para su público, pues es evidente que la rubia originaria de San Pedro, Caracas, Venezuela, no necesita de una sola línea de proyectos para poder brillar y hacer lo que más le gusta que es entretener al público.

Lee también: Marjorie de Sousa mueve todo lo que tiene en leggings animal print y sujetador en tono piel

La recordada villana de "Amores Verdaderos" (2012-2013) bajo el nombre de Kendra Ferreti, no dudó de cambiar el glamour de su siempre buen gusto para vestir y este vez se lanzó la aventura tras posar en un par de fotos con cuatro prendas quela hicieron ver fabulosa.

Se trata de una blusa strapless estampada con guégueres amarillos y negros, así como un short de mezclilla deslavado y deshilachado. También utilizó un par de botas vaqueras color verde bandera con barbitas en su diseño y la cereza del pastel fue un sombrero calado con algún adorno al frente de la prenda.

Lee también: No tiene límites Marjorie de Sousa en el detrás de cámaras de sesión de fotos

Y la venezolana, recordada también por su personaje como la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021) producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, se dio el lujo de dar a elegir a sus seguidores, en cual de las tres fotos la ven mejor sus fans:

"1, 2, o 3??? #fiestalatina #mds #marjoriedesousa #instamoment #carolinadelsur @alepalomera1 @palomeragroup @mediaconceptspr @benditoclosetstyle amo mis botas tío @julianhairstudio"; y por supuesto, desde el domingo en la tarde, las reacciones no se hicieron esperar.

"La más Bella y linda !!!", escribió su manager Alejandra Rodríguez, mientras que la revista People en Español, también reaccionó con una carita con ojos de corazón. Y Alberto Gómez de su agencia representante Media Concepts PR no pudo evitar echarle porras por un especial detalle: "Ame las botas @marjodsousa".

Y una de sus sousáticas -como se hacen llamar sus fans-, escribió: "Mi bella Marjo, eres la más hermosa y maravillosa del mundo y el universo entero y todo lo que que te pongas te queda maravilloso. Y eres increíblemente tan perfecta, especial, hermosa, maravillosa, talentosa, grandiosa, cariñosa, encantadora. Te quiero, te admiro, te adoro, te amo y te apoyaré por el resto de mis días y mi vida entera. @marjodsousa".

Marjorie de Sousa ha logrado atrapar ya, a 22.658 seguidores con ese coqueto look, y se puede leer más de 320 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!