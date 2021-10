Marjorie de Sousa contribuye a campaña contra cáncer y entregan llaves de Miami

Luego de posicionarse como una de las villanas más queridas de la televisión en "La Desalmada" (2021) dando vida a Julia Torreblanca, la actriz Marjorie de Sousa sigue trabajando en otros proyectos que le han dado la satisfacción de ser quien es e irse ganando a pasos agigantados el cariño del público latino. Pues recientemente, trabajó en una campaña contra el cáncer de mama en Miami y gracias a su extraordinaria intervención, se le fueron entregadas las llaves de Miami como personalidad distinguida.

Y fue este sábado, que tras aparecer luciendo cuerpazo con un mini jumpsuit color rosa -muy a doc para la campaña contra el cáncer de mama, ya que es el color que identifica el mes de octubre contra la prevención del cáncer-, Marjorie de Sousa ha agradecido el éxito que ha tenido con su reciente participación en dicha campaña.

Desde hace algunas semanas, la venezolana de 41 años viajó a Miami, Florida para empezar a trabajar en el proyecto de la mano de expertos que trabajan en pro de la salud de las mujeres, y a través de sus visitadas historias de Instagram, anunció que se estarían regalando un determinado número de mastografías y tratamientos para detectar a tiempo el cáncer de mama.

Así, Marjorie de Sousa agradeció infinitamente su éxito en este nuevo proyecto de vida, mientras espera otra producción televisiva que tal vez sea, la segunda temporada de "La Desalmada" anunciada y confirmada por el propio productor José Alberto 'El Güero' Castro de Televisa.

"GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!! #Miami #mds #marjoriedesousa @masielmoreira @saraoneidol @mediaconceptspr @alepalomera1, gracias a todo el equipo por tan bonito momento y a mis mujeres: lo mejor. GRACIAS @mayordlc @commishmcgheed9 por este maravilloso regalo. TE AMO DIOS... #Repost @mediaconceptspr".

De Sousa explicó las razones de tanta emoción y satisfacción que le han generado su reciente participación en dicho proyecto en tierras de la Unión Americana:

"Thank you commissioner @commishmcgheed9 and to the honorable @mayordlc for this distinction for @marjodsousa in behalf of the amazing and very extraordinary work done by @masielmoreira for @chwcm in the city of Miami and Miami Dade County. This keys mean the open arms of the people of Miami and the many women impacted by @masielmoreira with her extraordinary campaign #pinkdaymasielmoreira".

Con el hash tag #PinkDayMasielMoreira, se distinguió dicha campaña contra el cáncer de mama y por la que la venezolana se hizo acreedora a recibir las llaves de la ciudad como personalidad distinguida:

"Gracias @commishmcgheed9 y a la honorable @mayordlc por esta distinción para @marjodsousa en nombre del increíble y extraordinario trabajo realizado por @masielmoreira para @chwcm en la ciudad de Miami y el condado de Miami Dade. Estas llaves significan los brazos abiertos de la gente de Miami y las muchas mujeres impactadas por @masielmoreira con su extraordinaria campaña #pinkdaymasielmoreira

Gracias @j_e_v_a_n_l_y @cityofmiami #mediaconceptspr. Thank you @j_e_v_a_n_l_y, @cityofmiami, @alepalomera1, @palomeragroup, @sarahmoreno1585, @saraoneidol, #mediaconceptspr".

La actriz Ximena Herrera ha sido una de las primeras en reaccionar a la contribución de Marjorie de Sousa con un "Wow!!!" y algunos aplausos, así como su fanpage número uno @sousaticos, quien afirma: "Qué hermoso, eres una chingona @marjodsousa". El famoso Armando Correa también lanzó un "Bravo!" y el sitio brasileño con tintes mexicanos @espacomexicano, no dudó en aportar: "Você tava perfeita na Live!" (¡Estuviste perfecta en Live!).

