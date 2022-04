Marjorie de Sousa por fin conoce a Luciano, hijo de Lety Calderón y él le da un anillo de compromiso

¡La espera terminó! Sí, tras meses de tener la ilusión de conocer a la actriz Marjorie de Sousa, quien ha dicho que es su ídolo y algo más, Luciano Collado Calderón, hijo de la también afamada actriz Leticia Calderón, ¡por fin la tuvo frente a frente! y para sellar su amistad, el chico le entregó un anillo de compromiso.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram la tarde de este miércoles para dejar por asentado el momento en el que se conocieron ella y Luciano, quien en más de una ocasión ha dicho que es un súper admirador de la venezolana y una vez hasta dijo que era su novia en una entrevista con Marco Antonio Regil.

El encuentro se dio en un restaurante de la Ciudad de México y para constatar su amistad, estuvieron como testigos Leticia Calderón, su madre, la señora Carmen León, así como el pequeño Matías hijo de Marjorie de Sousa, y por su puesto, la propia actriz y Luciano.

Lee también: Julián Gil responde a Marjorie de Sousa sobre tema de la patria potestad: 'se me arrebató'

La villana de "La Desalmada" (2021), empezó haciendo un live a través de su cuenta de Instagram que dejó colgado en sus publicaciones, en el que compartió los primeros momentos en los que ha convivido con Luciano y su amiga Leticia Calderón.

"Un regalo para mi alma!!! Gracias mi querida @letycalderon79 por permitirme esto y gracias mi querido @luciano.collado.71. Gracias, gracias, gracias", se lee al pie del video en el que Luciano se mostraba muy emocionado pero al mismo tiempo muy nervioso, pues no podía creer que estaba frente a su máximo ídolo.

Lee también: Maribel Guardia muestra bochornoso momento de actriz de Corona de Esperanzas, ríe a carcajadas

Dos de las famosas que ya han reaccionado son Marlene Favela, quien puso tres corazones rojos, así como Sharis Cid que ha expresado "Que belleza" o su manager Alejandra Rodríguez: "Que belleza. Bendiciones para todos. Esta Alegría que brindas a muchas personas sin dudar, es la huella más grande que dejas en tu andar".

Entre tanto, Marjorie de Sousa le dijo a Luciano que tienen muchas cosas qué hacer juntos y entre éstas, Luciano le enseñará a cocinar, a jugar fútbol, entre otras cosas; pero el momento más emotivo de la tarde (durante los once minutos que dura el vídeo) fue la entrega de un anillo de compromiso que Luciano le hizo a la actriz, por su puesto, Marjorie dijo que con ese anillo sellaban su pacto de amistad, de cariño y de la admiración que le tiene a Leticia Calderón por lo buena actriz que es.

Alberto Gomez de Media Concepts PR, la agencia que representa a Marjorie de Sousa, también expresó: "Eres un ángel para él y para muchos, te amo mayuya @marjodsousa gracias @luciano.collado.71 @letycalderon79".

Por su parte, su cuenta de fans número uno @sousaticos, no perdió la oportunidad de hacerle ver a Marjorie de Sousa su valor como persona: "Qué hermoso regalo le diste a Luciano @marjodsousa, no cabe duda que tienes un corazón gigante! Gracias por regarle este día maravilloso".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!