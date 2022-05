Marjorie de Sousa comparte rutina de ejercicios que la hace lucir perfecta en televisión

Tras firmar un nuevo contrato con Telemundo para participar en una serie de proyectos, la actriz Marjorie de Sousa se dejó ver con un outfit deportivo desde su casa en México, preparándose para lo que viene próximamente, compartiendo la rutina de ejercicios que siempre la hace lucir perfecta en televisión.

La venezolana de 42 años, preparó una serie de imágenes en las que se le ve haciendo ejercicio y su entrenamiento de rutia con su entrenador Óscar Leal por un lado, a quien Marjorie de Sousa le llama 'la masacre', pues las rutinas son exhaustivas.

Y mientras tanto, la actriz de telenovelas, demostró el porqué siempre luce tan bien en plataformas como la televisión, las redes sociales, la web en general y en las portadas de revistas más reconocidas; pues desde hace mucho tiempo, la también cantante estila cuidarse y tener una sana alimentación; no por nada luce como luce en cada proyecto.

Con un atendo negro al cuerpo, tenis azules y un par de objetos que sirven para entrenar, marcar músculo y lucir sin un gramo de grasa, fue que Marjorie de Sousa se mostró la mañana de este viernes en su cuenta de Instagram a través de un vídeo, cuya descripción se puede leer:

"Preparándome para???... Pues los cambios siempre son para bien, así que vamos a dar lo mejor…

Gracias a todos los que son parte de este proceso y hoy a ti mi @ozkarleal84 por ayudarme y apoyarme aquí en México y a mis queridos @peps y mi @tonatiuhmartinez #bulgarian #bulgariangirl #mds #marjoriedesousa #entrenamiento #esperandolonew".

La actriz argentina Cecilia Galliano, su colega y compañera en "La Desalmada" (2021), fue una de las que reaccionó ya a su post, dejando ver por delante, la fuerza que tienen las mujeres como ella que las empodera con cada proyecto. La también modelo, sólo posteó brazos fuertes en su comentario.

"Eso reina", "Excelente", "Te adoro, belleza", son algunas porras y comentarios que ha recibido Marjorie de Sousa a partir de su publicación de este viernes. Otros famosos como el actor Eduardo Santamarina, con quien hiciera de las suyas en "La Desalmada", también le dejó una reacción en su publicación.

Por otro lado, muchos fanáticos asegura que por eso de Sousa luce como lo hace en televisión y en cualquier lugar donde se pare, pues su esfuerzo, disciplina y una serie de códigos de conducta, le han costado, pero se han visto reflejados en cada paso que da la venezolana.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!