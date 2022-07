Marjorie de Sousa celebra muy escotadita 8.7 millones de seguidores en Instagram

Tras años de pertenecer a la interminable fila de famosos que tienen uno o varios perfiles en redes sociales, la actriz Marjorie de Sousa celebró muy escotadita nada más y nada menos que 8.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Fue la tarde de este martes, que la venezolana celebró orgullosa tal cantidad de seguidores en su perfil personal de Instagram, luego de ir labrando el número de simpatizantes desde hace algunos años, por allá en 2013.

Por lo que Marjorie de Sousa compartió un reel de postales en las que luce presumiendo sus atributos, belleza, y su encantadora sonrisa que la llevan a posicionarse como una de las actrices más bellas del espectáculo en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Lee también: Marjorie de Sousa luce nueva personalidad; ¿de rubia o castaña?

La venezolana de 42 años presumió un logro más en su carrera artística, a la par de presumir cuerpazo con outfits ciertamente escotados que van desde trajes sastres y vestidos de gala con los que ha colaborado para algunas revistas, a los más atrevidos y coquetos bikinis.

"GRACIAS!!!! Ya somos una familia de 8.7 Millones de Sousatic@s. Gracias por todo el apoyo y siempre estar a mi lado en cada proyecto #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte #sousaticos #losamo #instafamily #lights #camera #action", escribió la novia del empresario restaurantero Vicente Uribe.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Y los primeros en felicitar a Marjorie de Sousa -quizás, los seguidores más fieles-, fueron los @sousaticos, que expresaron: "FELICIDADES MI GÜERA @marjodsousa y vamos por más", mientras que otros fans han opinado: "Felicidades", "Belleza" y "La familia sigue creciendo mi ángel".

Y desde el otro lado del mundo: "Marjo saludos desde Polonia", "Diosa! La más hermosa y sensual diosa!", o desde Brasil: "Você tá demais na novela" (Eres demasiado en la novela). Y sus paisanos no tardaron nada en expresar: "Eres demasiado en la novela."

"Bellísima como siempre"; "Preciosa", "La mujer más bella", son otras de las frases que denotan que los fans realmente admiran a Marjorie de Sousa y la siguen en su perfil de la red de la camarita. El actor Rafael del Villar y más de 22,200 fanáticos más, han reaccionado a la belleza de la venezolana con un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!