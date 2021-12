Marjorie de Sousa cambia de look y ¡rompe corazones en redes!

Luego de su participación en la telenovela "La Desalmada" (2021), la actriz Marjorie de Sousa anda muy activa convirtiéndose en la reina de las portadas de revista, aunque luego de tanto posar para las cámaras de diferentes publicaciones, la rubia venezolana cambió de look y ha logrado ¡romper corazones en redes!

El pasado miércoles 1° de diciembre, Marjorie de Sousa celebró su triunfo al aparecer en algunas portadas de revista, en especial la de Original Living Magazine, por la que incluso desfiló como modelo de pasarela junto a la líder del proyecto de la edición de diciembre.

Pero con anterioridad, Marjorie de Sousa, dejó ver a través de sus historias de Instagram que estaba sometiéndose a un tratamiento, aunque no dejó claro de qué se trataba; sólo acompañó el vídeo de cuatro segundos en el que aparece con la cabeza cubierta con una toalla negra y cubrebocas, con la canción de fondo "Cambios Extraños" (1996) de la cinta animada Toy Story de Disney.

No obstante, se trataba a un cambio de look con el que este viernes sorprendió a más de uno a través de su cuenta de Instagram con un par de fotos en la que se le ve lucir más pelirroja que rubia y con un maquillaje en tonos marrón, que sin duda, la hacen ver ¡como otra persona!

La ex rubia, lució un cabello ondulado con el que incluso podría darle continuidad a su personaje de Julia Torreblanca en la próxima temporada de "La Desalmada", pues todo parece indicar que, aunque falta mucho tiempo para se produzca el melodrama, Marjorie de Sousa se podría adaptar a este nuevo look, o bien, cambiarlo en un futuro.

Por lo pronto, la venezolana de 41 años, ha hecho babear a más de uno a través de su perfil personal de Instagram. No sin antes de que su fanpage (página de fans) más fiel, replicara el momento de de Sousa a través de una publicación.

"@marjodsousa Vía Instagram Stories #MarjorieDeSousa #familiasousatica #Sousaticos #Julia #JuliaTorreblanca #LaDesalmada", generando comentarios como: "Estás muy bonita", "Amo a esta mujer, verdad de Dios", o "Nuestra diosa divina tiene un rostro perfecto", pero nadie se imaginaba que se trataba de un cambio de look.

En tanto, la mañana de este viernes, la actriz mejor reconocida como villana de telenovelas, mostró el resultado de su transformación en una nueva publicación en la que se lee: "My strawberryBlond Barbie @marjodsousa #byjuansousa #makeupbyjuansousa #dandomelotodo Hair @julianhairstudio

#marjoriedesousa #mamoatriunfa" y agregó: "Los amoooo" con algunos corazones rojos.

Y algunos famosos y sus fanáticos, parecen haber quedado muy contentos con el nuevo look de Marjorie, pues entre sus comentarios se lee: "No, no, no, demasiado bella", "Espectacular, le quedó ese color, le luce", "Ella es muy hermosa pero ahora más con ese color de pelo", "Que viva el apellido Sousa, felicidades a esa gran mujer y a ti por todos tus logros, te amooo infinito", "Tan guapa como siempre", ente otros.

Al momento, Marjorie ha logrado cautivar alrededor de 22 mil fanáticos que se han pronunciado con más de 130 comentarios.

