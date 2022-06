Marjorie de Sousa borra sus 'errores' tras presumir silueta a contra luz

La playa ha sido el escenario natural favorito de la actriz Marjorie de Sousa en los últimos días para lucir su figura en los atuendos más diminutos y sexies, y también hizo ve que borró sus 'errores' tras presumir silueta a contra luz.

Y es que, luego de modelar por el sólo hecho de ser viernes -una arraigada costumbre desde hace un tiempo-, la venezolana sacudió de nuevo a sus seguidores, tras lucirse en un par de fotografías en las que deja que posar a contra luz, puede eliminar algunas sombras o algunos errores.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram, para deslumbrar al mundo, en modo Barbie con bikini, dejando ver que es más que una diosa. Y es que, luego de presumir cuerpazo con dicho bañador, hizo de este par de postales, una obra de arte.

Lee también: Marjorie de Sousa se pone a tono con Daniella Chávez y presume piernón en shortcito

La próxima a ser la villana de "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo, mostró su cuerpo de sirena enfundada por el bikini y una falda larga que acomodó de tal forma que la hizo lucir aún más, a la par que escribió:

"Un solo rayo de sol es suficiente para borrar millones de sombras…. #vivirparavolar #mds #marjoriedesousa cual te gusta mas 1 o 2 ??? #arena #sol #instagram #instagood #instamoment".

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Por lo que Marjorie de Sousa ha recibido especiales halagos y un sinfín de corazones rojos que denotan el cariño y admiración que le tienen sus fanáticos, pese a que muchos más le tiran hate debido a la situación que desató la separación del actor Julián Gil, padre de su hijo Matías.

"Eres una hermosura y bella", "Tú misma eres un rayito de sol!!!", "Maravillosa", "Cool", "Preciosa", "Bella", "Bellísima mujer", entre otros, son los piropos que saltan a la vista de su publicación del fin de semana.

Al momento, Marjorie de Sousa ha recogido 13, 960 corazones rojos y se pueden leer alrededor de 200 comentarios de sus seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!