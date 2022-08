Luego de presumir por todo lo alto su nueva imagen como Cayetana Carrá, la nueva villana en su lista, en una prometedora producción de Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa asoma sus encantos con su vestido más cortito ¡de espaldas!

Pues en vísperas de presumir su belleza el pasado 26 de agosto, fecha estipulada como el Día del Actor, con una escena de la telenovela la venezolana "Y los Declaro Marido y Mujer" (2006) como Saioa Mujica Segarra para RCTV, Marjorie de Sousa se adelantó luciendo todo lo que tiene, enfundada en un mini vestido color negro con el que posó de espaldas y asomó sus encantos.

Y es que, parece que la consagrada intérprete se olvidó hasta del under weare (ropa interior) y se dio el lujo de demostrar de lo que está hecha luciendo empoderada y con un porte que sólo ella puede lucir, ¡muy a su estilo!

La recordada villana bajo el nombre de Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021), lució un vestido de sierre por detrás, presillas y cinturón que marcaron su cintura y destacaron su voluptuosa retaguardia. Además, Marjorie de Sousa realzó su belleza con sus labios rojos y su cabellera rubia peinada de lado y un par de guantes negros.

"Hola! #photo @angelramoos @juansousaofficial @julianhairstudio @benditoclosetstyle", se lee en la descripción de Marjorie de su publicación del pasado jueves 25 de agosto y con el que ha derretido a por lo menos 58,711 seguidores en su cuenta de Instagram.

La madre del pequeño Matías Gil de Sousa, empezó por hacer reaccionar a su colega Sharis Cid, quien aplaudió su porte y demostró su cariño hacia la histrionisa con una serie de caritas con ojos de amor y de paso prendió fuego a la publicación. Lo mismo hizo su manager Alejandra Rodríguez.

Y los halagadores comentarios no se han hecho esperar, tras asomar sus encantos traseros muy sutilmente en su instantánea; pues algunos coinciden en que la también cantante es "Bellísima" a sus 42 años y otros más la han comparado con el astro mayor: "Bella y radiante como el sol resplandeciente".

"HERMOSAAAA", "Diosa de mis sueños", "Catwoman [Gatúbela]..... Linda y Sexy", "Eres demasiado", "Tremendo cuerpo", "Perfecta", "Señora Hermosa", "Guapísima como todos los días", son otros de los mensajes que la venezolana ha recibido por parte del gremio masculino, su público más adulador.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!