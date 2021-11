Marjorie de Sousa asoma encantos entre glamoroso blazer blanco

Luego de coronarse como la mejor villana de las telenovelas este 2021 por sus fanáticos, gracias a su participación como Julia Torreblanca en "La Desalmada", tal parece ser que los compromisos laborales no terminan para la actriz Marjorie de Sousa, quien recientemente deslumbró mostrando sus encantos sólo con un abrigo.

A través de su visitada cuenta de Instagram, la venezolana de 41 años, dejó ver algo de lo que sin duda alguna ha enamorado a más de uno y por lo que se ha posicionado como una de las actrices favoritas de la televisión latina.

Fue el pasado jueves que Marjorie de Sousa sorprendió a sus audiencia virtual de un poco más de 7.7 millones de seguidores, mostró la portada de una revista en la que además de lucir su innegable belleza, también asomó sus encantos entre glamorosa prenda.

Lee también: Marjorie de Sousa termina como 'La Venenosa' vendiendo su cuerpo en La Desalmada

"Thank you revista @vous.magazine for this beautiful cover, I had so much fun doing this shoot in Miami with the most talented crew, this year has been a blessing and it's all because of you!" (Gracias revista @ vous.magazine por esta hermosa portada, me divertí mucho haciendo esta sesión en Miami con el equipo más talentoso, este año ha sido una bendición y ¡todo gracias a ti!), escribió la venezolana.

Así mismo, Marjorie no reparó en dar el crédito a quienes lograron junto con ella, la genial portada de dicha publicación, pues la también cantante, nombró a todos y cada uno de los creativos que hicieron posible dicho resultado.

Lee también: Marjorie de Sousa luce cuerpazo como una hermosa catrina este Día de Muertos

"Credits: Celebrity: Marjorie De Sousa IG @marjodsousa, Creative Direction: Armand Álvarez & Sanja Polovina, Interview Armand Álvarez, Image Vivian Arthur IG: @vivianarthurphoto, MUA Andrés Felipe, Hairstylist Eve Verduga, Wardrobe Stylist Hassni Caina, Location The Balfour Hotel Miami Beach IG: @balfourhotel, Project Coordinator Handz Dirty PR, IG: @handzdirtypr @alepalomera1 @palomeragroup @mediaconceptspr".

Y luego de ver a Marjorie de Sousa asomar encantos entre glamoroso blazer blanco de manera tan sublime, sus amigos y compañeros actores de "La Desalmada" reaccionaron inevitablemente. Las llamaradas de fuego y las caritas con ojos de corazón no faltaron entre las reacciones de los famosos.

Verónica Jaspeado, Gonzalo García Vivanco y Jacky Sauza, fueron unos de los que reaccionaron a la instantánea de Marjorie pero fue el actor Sergio Basáñez quien se sorprendió al verla y se pronunció con singular comentario: "Esposaaaa que hermosa".

Por lo pronto, más de 28,100 seguidores se han hecho presentes con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de 400 mensajes.

Síguenos en