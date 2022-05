Marjorie de Sousa aparece sin gota de maquillaje y cero prendas luciendo bronceado

El pasado 23 de abril, llegó a sus 42 años de edad a actriz Marjorie de Sousa y para celebrarlo con espectaculares fotografías la venezolana se sometió a un procedimiento de bronceado artificial. No obstante, la venezolana apareció sin gota de maquillaje y cero prendas, presumiendo el resultado final.

¡Así como lo leen!, pues tras la confianza que le generó estar con una mujer, la experta en la técnica de bronceado, Marjorie se olvidó que estaba transmitiendo en vivo y enseñó su exquisita figura en vídeo, tapándose sus encantos sólo con un brazo.

El clip corresponde por supuesto a una historia de su Instagram de hace algunos días, pero fue el sitio de Instagram @famoustories1, que captó el momento justo en el que la venezolana se lucía muy despreocupada ante la cámara y ahora el clip anda circulando en varias redes sociales y medios de comunicación.

Un bronceado de diez

Marjorie de Sousa apareció con un peinado de chongo alto y molote, sin gota de maquillaje y enseñando su cuerpo y retaguardia, apenas cubierta por un bikini con estampado de animal print que la villana de telenovelas mostró sin problemas, mientras se le escuchaba decir:

"Así como que te quedaste horas en la playa dormida... Bueno, con Anita de 'Tan, tan'. ¡Es una reinaaa! Aquí vino a consentirme hasta donde me estoy quedando. La adoro porque siempre me ayuda y me acompaña. Y la verdad el bronceado queda espectacular, luego les muestro bien, bien, bien, cómo me lo dejó".

Mientras tanto, el sitio que compartió la historia de Instagram de Marjorie de Sousa, escribió: "Marjorie de Sousa" pero con eso bastó para que los seguidores de la cuenta y fanáticos de la actriz venezolana le lanzaran piropo tras piropo; algunos se leen:

Prendió a sus fans

"Hermosa mi vida", "Cuerpazo", "Chulota, hermosa, hermosa", "Toda una diosa", "Está buenísima esa mujer"... Pues no hay que olvidar que la también cantante vive de su imagen y por ello se ha sometido a rutinas de ejercicio muy efectivas que la dejan exhausta; sin embargo, la actriz muestra día a día que los resultados de tanto entrenamiento ahí están visibles.

Al momento, el vídeo de las historias de Instagram de Marjorie de Sousa tienen 2,525 reproducciones y 157 corazones rojos, así como apenas cinco comentarios, que en realidad podrían ser pocos, pero sustanciosos, debido a la pasión que Marjorie de Sousa desborda entre sus fanáticos que siempre la siguen por toda la web.

