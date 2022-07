Marjorie de Sousa agradece lo que tiene en ajustados jeans de perfil; Marlene Favela lo festeja

Tras sumarse al nuevo proyecto de Telemundo "El Conde: Amor y Honor" la actriz Marjorie de Sousa agradece lo que tiene en ajustados jeans de perfil; y su colega y amiga Marlene Favela lo festeja muy a su estilo. Dicen que las amigas están para apoyarse y la famosa duranguense no fue la excepción.

El domingo por la tarde, Marjorie de Sousa se manifestó en su cuenta de Instagram y apareció maquillada y peinada al estilo de los años 1800's, caracterización que ocupa su personaje de la malvada Cayetana Carrá para "El Conde: Amor y Honor", la nueva producción de Telemundo para a 2023.

No obstante, la venezolana se valió de su figura de diosa y posó de perfil, dejando ver una parte de algo por lo que agradeció con todas sus letras en su más reciente publicación; pero además, causó todo un alboroto en la red social y su colega y amiga Marlene Favela, de quien muchos años se creyó y se dijo que era enemiga de Marjorie de Sousa, aplaudió virtualmente con ella el momento.

Lee también: Marjorie de Sousa le hace tributo a Chespirito tras llevar a su hijo Matías a museo

Y es que, mientras que la venezolana mostró lo que tiene en ajustados jeans de mezclilla en tono azul claro, Marlene Favela, hizo mucho más que aplaudir, pues virtualmente prendió fuego a la publicación de su colega venezolana, demostrando con ello que celebra sus logros.

"Agradece lo que tienes y terminarás teniendo más. #oprahwinfrey #goodnight #mds #marjoriedesousa #hoponopono", se lee al pie de la foto de la venezolana en la que incluso etiquetó a la presentadora Oprah Winfrey a través de los hash tags, lo que supone un vínculo con la comunicadora.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Y además del quinteto de llamaradas de fuego de Marlene Favela, la venezolana de 42 años ha recibido piropos como "Belleza Hermosa", "Preciosa", "Hermosa mi muñequita", "Gracias a ti por existir... te vez deseando, hermosa".

O "La más Preciosísima", "Siento que Cayetana puede ser mi villana favorita", "Preciosa hermosa como un rayito de sol preciosa". Y es que, Marjorie de Sousa se está dando a desear mucho con su personaje de mala de su nuevo proyecto, pero lo que sí ha hecho, es regalar pinceladas de lo que será Cayetana Carrá, a quien muchos quieren ver ya en la pantalla de Telemundo.

También se lee: "Siempre luciendo demasiado hermosa amiga Marjorsousa saludos", "Preciosa mujer", "Que bellaaaaa... me encanta como llevas el pelo para este personaje" o "El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho". Al momento Marjorie de Sousa ha recogido alrededor de 20 mil corazones rojos y al menos 245 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!