Marjorie de Sousa abre glamoroso vestido strapless y provoca suspiros

Tras celebrar el Día de San Valentín desde su trinchera, la actriz Marjorie de Sousa volvió a hacerse presente en las redes sociales y apareció posando con un glamoroso vestido rojo que abrió y provocó suspiros y derroche de corazones rojos.

Fue el pasado 14 de febrero, la venezolana hizo latir millones de corazones tras posar toda empoderada e impecable, con dicho outfit color rojo encendido que utilizaría para el interior de la revista Original Living Magazine, cuya portada protagonizó el pasado mes de diciembre con una presentación en Miami, Florida.

Marjorie de Sousa lució un cuerpo de diva, y el elegante vestido con el que terminó enamorando a más de uno, a chicos y grandes, o a propios y extraños, pues aunque la venezolana también tiene a un grupo de haters, también están al pendiente de sus publicaciones para ver de 'qué se agarran' para actuar en contra de ella; no obstante, es un hecho que hasta eso resulta reconfortante para la actriz.

La recordada Julia Torreblanca de "La Desalmada" (2021), utilizó su cuenta de Instagram, para celebrar junto a sus fanáticos precisamente el Día del Amor y la Amistad, luego de dejarse ver a través de sus historias.

"Que todos tus días sean 14 de febrero. Que jamás dejes de sentir amor #MDS #marjoriedesousa #love #purelove #red #valentineday #insta #instamoment #instagood #siemprebrillafuerte #photo @originallivingmagazine @julianhairstudio @isabeloriginal @juansousaofficial @mediaconceptspr @alepalomera1" se lee mientras tanto en dicha publicación.

No por nada, la también cantante provocó un sinfín de suspiros y de comentarios hechos poema desde las redes sociales. Por otro lado, Marjorie de Sousa, se ganó otro premio: La Estrella de Mar junto a la también actriz argentina Cecilia Galliano y su mananger Alejandra Rodríguez Palomera.

Acto seguido, un grupo de famosas actrices se pronunciaron a su belleza. Una de las primeras fue Ana Martín, quien le envió un "Bellísima" y Sharis Cid se unió con algunas caritas con ojos de enamoramiento. Por su parte, su mananger le dijo: "Happy Valentine’s Day!". El actor Rafael del Villar también se puso de pie ante la belleza de la venezolana y le envió algunas estrellas.

Por su parte, su fanpage (página de fans) número uno, @sousaticos, no escttimó: "Te amooooo... Happy Valentine's Day @marjodsousa y que sigas llena de amor, salud y muchas bendiciones!!!" o "Gracias hermosa, feliz día del Amor y la Amistad... nunca pierdas tu sonrisa porque ese es uno de los motores de mi vida, te quiero".

Al momento, más de 60,330 corazones rojos son los que se pueden ver en la publicación y al menos 550 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!