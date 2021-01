Marisol González reapareció en Hoy y da mala noticia

Luego de la notable ausencia de Marisol González en Hoy, este viernes (8 de enero), la modelo y periodista mexicana reapareció en el matutino de Televisa y confirmó los rumores que circulaban respecto a que estaba enferma de coronavirus, ´pues haace 11 días había presentado síntomas al igual que su esposo.

“Pues aquí, reportando, agradeciendo a todos los que han estado en contacto conmigo, a todos los que han estado preguntando, al pendiente, les digo afortunadamente que estoy muy bien. Hace aproximadamente 11 días mi esposo y yo iniciamos con síntomas de covid, nos aislamos, desafortunadamente el resultado de nuestras pruebas fue positivo”, dijo la conductora de Hoy durante un enlace transmitido en el programa.

Marisol González explicó que ella y su esposo, el comentarista deportivo,Rafael Márquez Lugo, se encuentran muy bien, pues, reiteró que afortunadamente los síntomas fueron muy leves y en su caso solo tuvo pérdida de olfato, del gusto y una ligera tos. “Dentro de lo que cabe vamos muy bien, ya casi de salida. Los síntomas de ambos fueron muy, muy leves, sobre todo en mi caso, que solo fue pérdida del olfato, del gusto y ligera tos. Ya estamos casi, casi fuera”, aseguró.

La conductora de televisión señaló que ella y su esposo comenzaron a sentirse mal a finales del mes de diciembre del 2020 por lo que tomaron las debidas precauciones. Marisol González indicó que justamente este día, que reapareció en Hoy, tendría una cita con su doctor, pues ya van de salida.

“Más tarde tengo una cita con el doctor y me dice cuándo me da de alta y espero que ya sea pronto, para poder estar ahí con ustedes”, dijo. Marisol González aprovechó el espacio para decirles a sus compañeros que los extraña y que espera pronto poder estar junto a ellos. “Los extraño mucho, pero aquí estoy al pendiente de ustedes, los he estado viendo desde casa. Espero estar ahí pronto para verlos y ver todos los cambios”.

Y aunque la ausencia de Marisol González en el programa había generaro un sinfín de especulaciones, como despido y sustitución, pues recordemos que Arath de la Torre se unió al equipo recientemente, la modelo dejó claro que regresará al foro de Hoy cuando ya este recuperada.

Ante está noticia, la modelo ha recibido un sinfín de mensajes de aliento para que se recupere de está enfermedad. “Recuperta pronto Marisol que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia”, “Cuidate mucho Marisol y pronta recuperación para así poder verte en el programa Hoy”, “Pronta recuperación Marisol ati y tu familia”, “ Cuidate mucho, primero Dios sanen pronto”, “Que te mejores pronto”, son algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales.

Aunque los cmabios ya se veían venir con la ausencia de Magda Rodríguez, el programa Hoy comenzó el 2021 con algunos cambios, Arath de la Torre recientemente se integró al equipo y Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien era conductor estelar solo aparecerá en el programa dos veces a la semana.