Maribel tira besos por el ombligo con colorido vestidito a media pierna

¡No se cansa Maribel Guardia de restregar tanta belleza! Pues la actriz posó con colorido vestidito a media pierna con el que parece que está tirando besos por el ombligo, gracias al estampado y a los labios rojos que quedan justo en medio de su exquisita figura.

Maribel Guardia posó con un vestido de colores brillantes y estampado a la Picasso -Pablo- (pintor de origen español que creó el cubismo) que obedece a una camisola con corte curvo que resalta su figura de reloj de arena, de botonadura en medio, cuello y manga larga, que la costarricense combinó con un par de zapatillas escotadas en color amarillo que hacen juego con el outfit.

Po lo que una vez más, la costarricense ha dejado con la boca abierta y e ojo cuadrado a más de uno de sus fanáticos. Y no sólo parece que la famosa está tirando besos por el ombligo, sino que además ve por los encantos que tiene por delante, pues cada ojo de la cara estampada, queda justamente a la altura de cada bubi...

Lee también: Maribel Guardia deslumbra con shortcito y tacones y le dicen: "Estás de 15"

La costarricense que recientemente se unió a varios actores para hacer un show cómico y recaudar fondos para la Casa del Actor, y que demostró su solidaridad y ganas de ayudar, también presumió sus piernas del millón con esta prenda tan corta.

Y posando de frente a la cámara desde su lujosa mansión -al frente de un sillón-, la madre de Julián Figueroa deseó una vida alegre a sus fans. "Que tu vida sea de colores #feliz #jueves #look @klaudethcollection"

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Mientras recibió sólo halagos y su sobrina Maribel le lanzó un "Bella" al igual que África Zavala; su amiga, la actriz Olivia Collins, aseguró: "Belleza de bellezas", y el productor Alex Gou de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", predió fuego a la publicación.

Por su parte, su amigo el bailarín Víctor Latin Lover le dejó rosas rojas en su publicación y un fan no dejó de expresar la emoción que le causa ver así de guapa a la actriz: "Wow que impresionante belleza y que hermoso look, te ves fabulosa, resalta toda tu hermosura, saludos Maribel, feliz jueves".

Al momento, un total de 12,571 seguidores de la costarricense son los que han reaccionado a la foto de la actriz de "Corona de Lágrimas 2" de Televisa que entrará al aire en agosto de 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!