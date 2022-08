Maribel Guardia y sus mejores outfits rojo pasión que delinean su figura de diosa

Entre las famosas que más outfits presumen en sus redes sociales, evidentemente lidera la actriz Maribel Guardia, quien no sólo luce de gala y hasta en pijama, sino que además, este verano ha presumido varios atuendos de color rojo pasión con los que no ha dejado duda de su belleza y figura de diosa.

Su cuenta de Instagram ha sido testigo de cada atuendo que la costarricense elige lucir ante la cámara y ante las miradas de sus 7.7 millones de seguidores, y en este verano, la también modelo no ha tenido reparo en presumir cuerpazo...

Bueno, hasta desde el gym ha restregado curvas con un outfit deportivo y tenis de diseño glamoroso, pues aunque haga ejercicio, Maribel Guardia nunca pierde el glamour. "Moviendo un poco el cuerpo!!! Y después a descansar, que sueñen con angelitos panzones #look @modafitness.xalapa", escribió la esposa de Marco Chacón al pie de una postal para finalizar un día de verano el pasado mes de julio.

Lee también: Como la bella genio, Maribel Guardia luce pierna y abdomen con top y pantalón abierto

Y aunque "muy cubierta", la actriz que está a punto de entrar al aire con la telenovela "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" producida por José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión, lució un vestido como tatuado a piel, que demuestra que la famosa tiene todo en su lugar.

"#feliz #martes Ningún mar en calma hizo experto a un marinero, #look @ronaldoanzuresmx" haciendo referencia que ella es quien es gracias a todas las críticas que ha recibido durante toda su carrera.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Un tercer atuendo, obedece un exquisito vestido de encaje con el que utilizó brasier y calzón rojo como parte del outfit, debido a que lució toda su delineada figura con ese vestido tan revelador. Esta vez escribió una certera frase: "Lo que cuenta no son los años en tu vida, sino la vida en tus años #look #lookdodia @ronaldoanzuresmx".

Y hace seis semanas, el 4 de julio, la costarricense habría celebrado la independencia de Estados Unidos y hasta el cumpleaños de Angelique Boyer, muy a su estilo; pues esta vez lució un vestido de hombro caído y pronunciada abertura, con la que dejó ver una vez más que la esposa del abogado y su manager, Marco Chacón, tiene todo perfectamente bien colocado en su lugar.

"Todos queremos vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento ocurre mientras la estamos escalando. #look @ronaldoanzuresmx", expresó Maribel.

Y el último vestido de singular escote por todos lados, con el que dejó "de a seis" a sus seguidores y hasta a sus mascotas, fue el último presumido y compartido antes de darle difusión a su nueva telenovela que está a días de arrancar. Maribel Guardia aseguró con su frase filosófica:

"La felicidad es a veces como los lentes… Los buscas, los buscas y los buscas, y resulta que los llevas puestos. #feliz #martes #look @boga_boutique_m", dejando ver que mucha gente es feliz pero que no lo sabe.

Lo cierto es, que con cada vestido, atuendo, o outfit de gym, Maribel Guardia se ha vuelto la sensación en las redes sociales, y cada vez es más halagada por otros famosos, quienes literalmente no le siguen el ritmo y sus más fieles admiradores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!