Maribel Guardia y su esbelta figura con vestido pegadito; mejor que las de 20

Luego de superar por segunda vez el Covid-19 y prepararse para vivir con intensidad una de las fiestas carnestolendas más grandes en su regreso, la actriz Maribel Guardia lució un vestido pegadito, mejor que una fémina de 20 o 30 años.

Fue el pasado mes de febrero que la costarricense mostró una vez más su esbelta y atlética figura con un vestido de flores pegadito y tacones rojos que dejó ver la seguridad que Maribel Guardia proyecta cuando incluso ya pertenece a la población de la tercera edad ¡y ni parece!

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del abogado Marco Chacón, volvió a dejar a sus seguidores con la baba caída tras verla lucir el entallado outfit con estilo y anteponiendo su innegable belleza.

Lee también: A sus 62, Maribel Guardia da batalla a Thalía con cinturita de Barbie

La postal fue tomada al exterior de su lujosa mansión, es decir, en el fastuoso jardín de su propiedad, en una tarde soleada y recargada en uno de los árboles.

"Nunca mentimos mejor que cuando nos mentimos a nosotros mismos. #feliz #miercoles #look @klaudethcollection", escribió Maribel Guardia tras posar con dicho outfit que más que pegado, parece tatuado a la piel.

Lee también: Maribel Guardia se lleva de calle a Malillany Marín en fiesta de cumpleaños de Carla Estrada

Motivo por el cual, Maribel Guardia ha ganado suficientes corazones rojos como para destacar que su belleza sigue imponiendo ante sus fanáticos. Entre los 210 comentarios que hasta el momento van, se pueden leer:

"Guaracandilla de belleza" por parte de su paisano Sergio Lozano, mientras que por otro lado se lee: "Te adorooooo belleza", "Ufff espectacular guapísima y bellísima corazón, eres un bombón guapa", "Woooaaawwww eres hermosísima", "Bonito miércoles reina, te ves muy hermosa en esa foto".

Y por otro lado, Maribel Guardia ha logrado cautivar a 26,602 seguidores que siempre le dejan un halago en su comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!