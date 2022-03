Maribel Guardia y su descomunal belleza con pronunciada abertura y tacón de aguja

Tras figurar como una reina en reconocido carnaval de México, y mostrar su verdadero yo, la actriz Maribel Guardia ha vuelto a brillar y muestra su descomunal belleza con pronunciada abertura y tacón de aguja retomando lo suyo que es el derroche de glamour y la moda.

Y es que, luego de brillar desde las alturas entre encajes, brillos y plumas de encendido color rojo, la costarricense ha demostrado de nuevo que la edad es sólo un número y que todavía tiene mucho que dar y regalar a su público, a sus más fervientes admiradores.

Pues el jueves pasado, Maribel Guardia dejó ver su belleza en todo su esplendor, tras posar de pie con un vestido verde limón que, conformado de diversos escotes con tal sencillez, la también cantante ha dejado con la boca abierta a más de uno.

De hombro caído y escote de corazón -aunque con manga larga- y un "hoyo" en el abdomen así como la falda larga pero abierta, fue el diseño del vestido color verde que lució Maribel Guardia, mientras lanzó una de sus características frases, cuyo consejo en esta ocasión es vivir el aquí y el ahora sin pensar en lo demás.

"#feliz #jueves. Para qué te preocupas? Al final lo que tiene que llegar llega y lo que tiene que irse se va, y tu preocupación no lo va a cambiar. Sumérgete en tu paz. #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de su publicación del jueves pasado en su cuenta de Instagram.

Y los comentarios no se han hecho esperar; Yanet García fue una de las famosas que mostró su admiración, mientras que Isabel Madow no pudo resistirse: "La perfección". Otros comentarios se leen: "Wooooooo espectacular belleza sin igual", "Preciosa" o "Mil gracias hermosísima Dama por alegrar mis días con sus bellísimas Imágenes y sus hermosos comentarios".

Y alguien más le dedicó la canción completa "La Nave del Olvido" del cantante José José con un: "TIERNA CORAZONADA DE MUJER" como fin de la dedicatoria de un fan. "Feliz jueves, amiga TKM cuídate. Abrazos, besos y bendiciones, te mando desde Veracruz; que Dios te acompañe y te bendiga, buenos días", fue otro de los comentarios.

Y hubo alguien que puso por encima de su imagen la situación de la edad de la costarricense y aunque con mucho respeto, no escondió su verdadera percepción: "Hola mi viejita más hermosa. Te amo Maribel. Abrazos y Besitos desde Fontana California U.S.A.".

Más de 45,200 corazones rojos y alrededor de 579 comentarios son los que ha logrado reunir la actriz y cantante al momento.

Diana Palacios Periodista

