Maribel Guardia y Verónica Castro, quién era más bella en su juventud; Laura Bozzo ¡reacciona!

Luego de lucir sus mejores outfits en redes sociales, que la ha hecho coronarse como una de las famosas más bellas del espectáculo, la actriz Maribel Guardia hizo una pausa a su pasión por la moda y compartió una foto junto a su colega Verónica Castro, con la que ya hizo reaccionar a otras celebridades, entre ellas, la conductora de televisión peruana, Laura Bozzo.

Y es que la imagen ha causado conmoción en Instagram, no sólo por el hecho de que la costarricense ha compartido esta foto con 'la Chaparrita de Oro', sino porque ya se ha empezado a sacar provecho en cuestiones sobre quién era más bella en su juventud; y a ello, hasta la eterna 'Señorita Laura' ¡reaccionó!

Pues a decir verdad, aunque ambas lucían hermosas, Verónica Castro poseía un rostro espectacular, angelical, que resaltaba aún más con sus ojos azules. En tanto, Maribel Guardia ha tenido un notable cambio en sus facciones, y además es comparada con los buenos vinos, entre más pasa el tiempo, mejor se pone; en la actual es una de

Maribel Guardia aprovechó el jueves de #TBT -de recuerdos- y sacó esta postal de su baúl, en la que ambas lucen de negro y parecen estar en un evento público y al pie de la instantánea, se lee: "#tbt con la Preciosa @vrocastroficial. Una de las estrellas más queridas y admiradas de #México... #feliz #jueves #actress #women #televisión".

Y ante ello, la actriz y bailarina cubana Malillany Marín, les envió un piropo: "Siempre bellas", pero Laura Bozzo no se habría querido quedar atrás y replicó: "Amo a las dos, muy pronto haremos algo con la reina, la mera mera @vrocastroficial, soy su fannnnnn". Por su parte, Andrea Legarreta le envió un "Hermosaaaaaas" y un par de corazones rojos.

Víctor Latin Lover les lanzó un "Guapas" y la también actriz peruana Olga Zumrán, no dudó en escribir: "Recuerdo muy claramente esas fechas como si fuera ayer @maribelguardia, amiga querida". Y los fans no pudieron ocultar sus reacciones a tanta belleza reunida en un par de famosos, hace algunos años atrás.

"Bellísimas Preciosas", "Maribel, tú estás mejor que antes", "Bellísimas como siempre", "Par de hermosuras de mujeres". Y es que, en la etapa de la vida que ambas famosas muestran en dicha postal, eran unas muñecas que traían al medio artístico y al público de cabeza, por lo que el trabajo no les faltaba, pues eran dos de las famosas más queridas.

A su publicación, han reaccionado un total de 6,826 seguidores y se leen 123 comentarios, al momento.

