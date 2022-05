Maribel Guardia termina temporada de serie luciendo curvas en modo villana

El domingo en la noche terminó la primera temporada de la serie cómica de Televisa, "ALBERTANO Contra los Mostros", y la actriz Maribel Guardia lució curvas al por mayor en modo villana con un vestidazo negro, anunciando dicho final.

Fue en los pasillos de Televisa, donde la costarricense lució su figura curvilínea a sus 62 años forradas con un vestido de raso que la hizo lucir como toda una villana que lleva por nombre Dolores 'Lola' D'Bo, que junto a su colega Olivia Collins, buscan robarse el corazón de Albertano Santa Cruz (Ariel Miramontes) para ser jóvenes y bellas por toda la eternidad.

Por ello, Maribel Guardia utilizó una vez más su cuenta de Instagram para anunciar el fin de temporada, invitar a sus seguidores a ver la serie y por supuesto, para presumir que a sus más de seis décadas de vida, los años no pasan por ella.

Y es que, por otro lado, antes de comenzar función de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2022), la actriz compartió un vídeo el domingo por la tarde en el que se explica que le están suministrando células madre, que es el tratamiento que la mantiene joven y con su belleza a todo lo que da.

Era la tercera de cuatro sesiones que incluye el tratamiento y su doctora dijo que sería en un mes más que se le aplicara la última sesión. No obstante, Maribel Guarida no perdió la oportunidad de lucirse como la villana más buena de ALBERTANO Contra los Mostros" y así se lució en un vídeo en cámara lenta y con algunos efectos especiales "terroríficos".

"No te pierdas hoy a las 10:00 pm, el final de @albertanocontralosmostros por @canalestrellas", se lee en la descripción de dicha publicación del pasado domingo, en la que la costarricense lució un vestido entallado de cuello a pies de manga larga y un ligero corte circular en la parte de abajo.

El atuendo de villana también también tiene una capa que la también cantante lució por encima del vestido, que en su diseño tiene la parte alta de peluche, así como unas zapatillas tipo stiletto de charol, también color negro.

Maribel Guardia utilizó un ostentoso collar de pedrería en tono plata que hizo juego con la peluca blanquinegra que utiliza para dar vida a Lola D'Bo en la serie y el marcado maquillaje que obedece a unos ojos sombreados en negro así como pestañas muy pronunciadas, unos labios color borgoña (guinda) y las uñas color negro.

La esposa del abogado Marco Chacón, volvió a prender a sus seguidores en redes sociales y a dejarlos boquiabiertas, gracias a la imagen que conserva a su edad. Un total de 22.324 reproducciones son las que ha logrado a 18 horas de su post y se pueden leer 75 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!