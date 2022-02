Maribel Guardia supera a su nuera con jeans pegaditos y chamarra de universitaria

Como toda una jovencita lució la actriz Maribel Guardia, la tarde de este domingo, tras compartir una postal junto a su familia y a primera vista, superó a su nuera luego de lucir un par de jeans pegaditos y chamarrita de universitaria, o sea, ¡un look de estudiante!

Y es que el momento fue en una foto familiar, en la que Maribel Guardia lució la clásica chamarra de la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles), de panilla rojo bermellón con las mangas blanca y puños y terminado de elástico estampado a rayas.

La costarricense lució un junto a su esposo Marco Chacón y su hijo Julián Figueroa, así como al pequeño José Julián y a su nueva a quien superó con este look de estudiante de universidad, todos con abrigados atuendos, debido al intenso frío de la Ciudad de México, excepto su hijo, quien lució manga corta.

Lee también: Maribel Guardia de olvida del TikTok y luce falda de tremenda abertura

Y es que Imelda Tuñón, su nuera, lució un atuendo de fin de semana mucho más relajado con un par de jeans deslavados, roídos pero mucho más holgados y una chamarra de cuero que hizo juego con su cabellera rosa pastel.

"Tarde en #familia @marco_chaconf @julian_f.f @josejulianfg @imetunon Les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones", se lee mientras tanto en la descripción de la postal de la familia Chacón Guardia.

Lee también: Maribel Guardia como toda una diosa es escotado vestidazo dorado

Y a menos de una hora de haberla publicado, ya ha logrado recoger casi un centenar de comentarios entre los que se lee: "Guapos", "Hermosa", "Qué hermosa familia", "Saludos y bendiciones desde Costa Rica", "Muyy buenas tardes guarancandilla, tengas un buen Domingo @maribelguardia".

O "Bendiciones beautiful family" y "Saludos y bendiciones desde Costa Rica"; aunque hubo quien centró su atención en el pequeño José Julián y dijo: "Pero qué grande está tu nieto, Maribel".

Y en menos de dos horas, la costarricense más envidiada de la televisión mexicana, ha logrado derretir a no menos de 4 mil 900 seguidores los más de 7.3 millones que tiene en su cuenta de Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!