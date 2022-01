Maribel Guardia sorprende a Albertano tras posar con palazzo: "Qué exótica belleza"

Las fiestas navideñas ya pasaron; sin embargo, la actriz Maribel Guardia no ha parado de cautivar en redes sociales. Pues nuevamente sorprendió, esta vez al actor Ariel Miramontes, quien interpreta a Albertano Santa Cruz -su personaje más icónico- tras posar con palazzo y le lanzó un gran piropo.

Sí, el actor que interpreta a un sexy fraile en la obra de teatro "El Tenorio Cómico" (2021) y que hace mancuerna con Maribel Guardia en el escenario tras bailar y cantar juntos, ha reaccionado al ver a su compañera de los escenarios, posar con un palazzo como el que usara la recordada cantante y "Reina del Tex-Mex" Selena.

Pero no sólo eso, sino que además, la costarricense ha demostrado una vez su elasticidad y la buena salud de la que goza al posar sentada e hincada en la duela del balcón de su recámara, donde siempre se luce para cautivar a sus seguidores.

Y es que, con un par de fotos en las que Maribel Guardia luce feliz y con tacones para no perder el estilo y glamour, ha demostrado una vez más que la edad es sólo un número y que aunque en varias ocasiones ha dicho que no es fanática de hacer ejercicio y que lo hace por salud, es un hecho que las rutinas de ejercicio diarias le han dado buenos resultados.

"Me encanta el fresco aroma por las mañanas del universo conspirando a nuestro favor. Lo escuchas? #feliz #jueves #look @klaudethcollection", escribió la actriz que próximamente figurará en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", uno de sus próximos proyectos confirmados para el 2022 y al se le podría aplicar dicho pensamiento del jueves pasado.

La actriz cubana Malillany Marín fue una de las primeras en reaccionar con un "Hermosa", mientras que quien se quedó con a boca abierta y no sólo eso, sino que además lo expresó, fue el actor Ariel Miramontes mejor conocido como Albertano Santa Cruz, quien no escatimó: "Qué exótica belleza".

Comentario que se vio apoyado por un fan de la costarricense y su percepción estuvo por encima de lo esperado: "@albertanoficial sí, directo para un museo". Por su parte, Zarelea Figueroa Ocampo, hija del finado cantante Joan Sebastian, no se quedó atrás con su mensaje: "Qué bárbara" entre llamaradas de fuego y corazones blancos.

"Siempre humillando con tu belleza bizcocho", fue el comentario de Latin Lover, mientras que decenas de fanáticos siguieron asegurando que Maribel Guardia es bella.

Pero no sería la única postal con al que Maribel Guardia cautivó estos últimos días del año, pues en una segunda postal, en la que la costarricense aparece con un vestido azul turquesa de brillos acompañada de su pequeño nieto, aprovechando el momento para agradecer lo vivido y lamentar las pérdidas de este 2021 con emotivo mensaje:

"Este 2021 fue un gran maestro, fue duro perder a muchas personas que fueron parte de mi vida, que fortuna conocerlas!!! Siempre estarán en mi corazón. Ahora lo importante es que este 2022, sea el mejor año de nuestras vidas. Gracias señor por la familia, por la salud y por las bendiciones. Que este año sea mejor de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar #happynewyear #felizañonuevo 2022. Dios los bendiga a ustedes y a los que aman. @boga_boutique_mr".

