Maribel Guardia sigue sorprendiendo como una verdadera reina de belleza en Carnaval

Con motivo de las fiestas carnestolendas de Mazatlán, Sinaloa, México, la actriz Maribel Guardia ha enamorado junto a una lluvia de estrellas que han estado en el puerto para alegrar la vida a miles de mazatlecos que se han dado cita para volver a vivir la fiesta del pueblo y sigue sorprendiendo como una verdadera reina de belleza en Carnaval.

Pues desde el domingo pasado, la costarricense de 62 años, viajó desde Yucatán, México a "la Perla del Pacífico", como se le llama al puerto, para formar parte del elenco que brilló desde las alturas en el tradicional paseo por el malecón que se hace cada año desde hace 125 años.

Fue en un espectáculo lleno de luz, color, música, baile y mucho folclor, en el que Maribel Guardia destacó como una de las preciadas famosas más queridas del medio artístico y que este 2022, ha enamorado con u presencia entre los "patasaladas" como se les llama a los oriundos del lugar.

El pasado domingo, la esposa de Marco Chacón lució un body confeccionado en encaje y flecos, acompañado por una cola de raso y un enorme penacho de plumas, todo en color rojo, con el que la también actriz de telenovelas logró seducir a los mazatlecos.

Pero fue el pasado lunes, que la también madre de Julián Figueroa, pasó una velada con uno de los famosos conductores del puerto, Felipe Osuna, quien compartió a través de redes sociales, el momento con la costarricense.

Y no podían faltar alguna otras postales del momento por parte de Maribel, así como algunos videos en los que lució como toda una reina desde las alturas, siendo admirada por los habitantes del lugar y algunos turistas que tuvieron la suerte de verla en vivo y a todo color.

"Aquí con los jovencitos que me acompañaron en mi carroza del carnaval , y con amigos de #mazatlansinaloa Dulces sueños", escribió Maribel en su publicación del pasado lunes dentro del marco del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 en su edición número 124.

Y la cantante puertorriqueña Noelia, escribió: "Diosa... @maribelguardia", mientras que Marisol González -que sabe de eso-, dijo: "La reina". Por su parte, algunos de los invitados que tuvieron la suerte de verla, no dudaron en expresar su emoción por haber compartido tan gratos momentos con la famosa actriz:

"¡Hermosísima, @maribelguardia! Me encantó poder compartir una extraordinaria velada contigo y tu familia laboral, son maravillosos todos ustedes. @marlondino @mexicanmakeupartist @sergitogomez13", o "Wowwww tu y las reinas fueron las más bellas Maribel, tu energía y entusiasmo único y cuerpazzo de impacto, felicidades".

Al momento, Maribel Guardia no ha dejado de sorprender con su belleza desde las alturas y ya han reaccionado 23,330 seguidores y se pueden leer un total de 161 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!