Maribel Guardia se suma a lluvia de estrellas y sorprende con su belleza desde las alturas

Desde hace un par de semanas, se especulaba que la actriz Maribel Guardia se sumaría a lluvia de estrellas que han engalanado con su presencia una de las fiestas más grandes del país que ha retomado toda escena después de la pandemia generada por el Covid-19; y así fue como sorprendió con su belleza ¡desde las alturas!

Y es que, la costarricense de 62 años se sumó a la lista de famosos que han cautivado con su talento y belleza, galanura y hasta su música en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 que empezó el pasado jueves 24 de febrero y terminará sus festejos este martes 1° de marzo.

Pues sin hacer ruido ni "aspavientos", Maribel Guardia viajó de la Ciudad de México hacia Yucatán, México para después tomar un vuelo que la llevó a la tierra de los "pata salada" como se les conoce a los oriundos de Mazatlán, Sinaloa, México, para unirse a la fiesta número 124 del puerto.

Con un aforo contemplado de 237 mil personas, Maribel Guardia fue una de las sorpresas de la noche del primer Desfile del Carnaval, que se vistió de una clásica reina rumbera y dejó atónitos a los presentes con un body de encaje y demás accesorios en color rojo pasión.

A media mañana del domingo, Maribel Guardia anunció su estancia en 'la blanca Mérida' como se le conoce a la capital yucateca y tierra del recordado cantautor Armando Manzanero, y su próximo viaje a tierras sinaloenses para participar en las fiestas carnestolendas que están de vuelta, cuya descripción se lee a la par de una postal: "En la preciosa ciudad #meridayucatan trabajando!!! Y ahora rumbo a #mazatlansinaloa al #carnavaldemazatlan #feliz #domingo".

En una segunda publicación de su cuenta de Instagram, la madre de Julián Figueroa apareció arriba de un carro alegórico vestida de rojo con un imponente vestuario confeccionado en encaje, raso y plumas en tono rojo pasión con el mar de fondo como testigo de su presencia y así lo expresó la guacarandilla como la llaman sus paisanos de su país natal:

"Ya lista para el grandioso internacional carnaval de Mazatlan @carnavalinternacionalmazatlan. Muy feliz de estar con todos ustedes. A bailar que el mundo se va a acabar #carnaval #fiesta #mazatlan #makeup @mexicanmakeupartist #vestuario @alexmata21", etiquetando a los responsables de hacer que se vea tan bella como siempre; el maquillista Héctor Gutiérrez y el diseñador mexicano Alex Mata.

Un tercer post, fue el que publicó Maribel Guardia desde las alturas, donde se le ve bailando y disfrutando del cariño de la gente que se dio cita para ver el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022.

Por el que recibió comentarios como: "La gente te tiene mucho aprecio y cariño.... eso se ve en ese gran destello de luces que transmites... bendiciones, bella Mujer", "Hola, buenas noches amiga, te mando un cordial saludo desde Tenango del Valle estado de México, saludos cordiales amiga, te mando un cordial saludo de todo corazón, amiga, felicidades".

Sus fans también expresaron: "Flaca hermosa, saludos desde Bolivia", "La mujer que ha enamorado por generaciones", "Wooooooo Reina de las reinas Maribel Guardia", fueron algunos de los mensajes que se ha llevado la costarricense, que efectivamente ha logrado cautivar a generaciones y lo seguirá haciendo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!