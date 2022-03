Maribel Guardia se pronuncia más empoderada con sofisticado vestido de flores

En vísperas del presente Día Internacional de la Mujer, la actriz Maribel Guardia se pronunció más empoderada tras posar con un sofisticado vestido de flores en tonos azules y amarillos con el que dio realce a su belleza.

Antes de salir a escena a dar vida a Doña Inés en "El Tenorio Cómico" en Puebla, México, la costarricense de 62 años volvió a lucir su belleza con un sofisticado vestido floreado que combinó con un sombrero de playa del mismo color con una flor bordada.

Maribel Guardia lució el modelito al exterior de su lujosa mansión y para no perder la oportunidad, volvió a lucir pierna y sus aberturas más inusuales enseñando gran parte de su abdomen con un escote al costado de la prenda.

Y es que la actriz de la telenovela "Corona de Esperanza" que se espera, se estrene este 2022, bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, lució su estilizada figura con una línea perfecta de hombros, escote en el abdomen y pierna tras lucier la tercia de escotes, del mismo lado del vestido.

"#feliz #domingo nos vemos al ratito en #puebla en @auditoriometpue con @tenorio_comico #look @ivc_collection @alexgouboy", se lee en la descripción de su publicación del domingo pasado en su cuenta de Instagram.

Y estrellas de la televisión como la conductora Anette Cuburu no pudo resistirse a la belleza de la costarricense y escribió: "Cada día más bella"; otra famosa que levantó la voz para halagar a la madre de Julián Figueroa, fue la actriz Elizabeth Álvarez quien escribió: "Que belleza".

Otras mujeres latinas como la peruana Laura Bozzo o Cristina Eustace también hicieron un guiño a Maribel Guardia admirando su belleza. Y los caballeros no se hicieron esperar con su comentario: "La reina de este universo entero... Dios te siga bendiciendo" o "Baby desde Buffalo NY. Feliz día".

Otro admirador más comentó: "Qué belleza más hermosa de mujer muy bonita"... "Hermosura pura, mi vida", "Cada día más rica", y los clásicos "Me encantas", "Bella", "Hermosa", no pudieron faltar. Desde el domingo y hasta este martes, Maribel Guardia ha logrado enamorar con su belleza una vez más a más de 24 mil seguidores y se pueden leen alrededor de 270 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!