Maribel Guardia se presume en bañador desde Miami y Aracely Arámbula asegura que está bordada a mano

Luego de regresar al teatro con el musical "Lagunilla Mi Barrio" este 2022, la actriz Maribel Guardia se dio una escapadita a Miami, Florida (EE.UU.) y además de presumir de la compañía de su esposo y algunos amigos, la costarricense ha causado revuelo tras lucir sus envidiables abs y atributos en exquisito bikini ¡a sus 63 años!, y su colega, Aracely Arámbula aseguró que está como bordada a mano.

Tras una reunión con amigos como la periodista Verónica Bastos y el productor de televisión Alexis Núñez que radican en el puerto estadounidense, el pasado domingo, Maribel Guardia se olvidó de todo recato y lució todo lo que tiene con dicho glamoroso bañador de dos piezas.

Y es que, a sus 63 años, lo que más destaca de Maribel Guardia es su belleza y cuerpo de diosa que much@s ni con menos años han podido lograr.

Lee también: Aseguran que Maribel Guardia y Laura León se agarran del chongo por ser protagonista de proyecto

Y como preámbulo de su innegable belleza y cuerpazo, la costarricense se mostró con un colorido jumpsuit en un atracadero de barcos yates y veleros de Miami, cuy descripción se lee: "Que tu día esté pintado de azul igual que este precioso cielo. #feliz #lunes #sonrie #graciasdios. #look @klaudeth_collection".

Pero este martes por la mañana, la también actriz que está próxima a figurar de nuevo en los melodramas con el esperado estreno de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" de José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión, lució su figura de diosa en su máximo esplendor.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"El mar no tiene caminos ni explicaciones, te sientas a verlo y tus sueños vuelan al inicio de los tiempos y al amor de Dios. #look @ivc_co [bikini] #mar #women #dreams #dios #love", escribió la esposa de Marco Chacón en la descripción de su visitada postal.

Y a más de siete horas de haber compartido su postal este martes, famosas como Olivia Collins, Adriana Fonseca -entre otras- ya han reaccionado a su innegable y única belleza. La actriz de "ALBERTANO Contra los Mostros" escribió "Bella", mientas que la también 'Aventurera' (Elena Tejero) le lanzó un "DIOSA".

Lorena Herrara aseguró: "Bellísimaaaa más que nunca" y Lourdes Munguía coincidió con la estrella sinaloense: "Bella por siempre!"; mientras que Maya Karunna del grupo "Caló", sólo prendió fuego a la atrevida publicación.

Chantal Andere le dejó un: "Espectacular", el cubano Julio Camejo dijo: "Reinaaaa"; por su parte la conductora cubana Charytin Goyco postó por: "Que reina tan hermosa!!!" y Ximena Herrera dijo: "Eternamente BELLA… por fuera y por dentro". El actor Sergio Lozano también le dijo: "Ay guaracandilla tapeae por diosass" y la argentina Cecilia Galliano le dejó por escrito: "Diosa total guaracandilla", mientras que su paisana Karla Gómez no pudo evitar su piropo: "Amiga que hermosa! Cuerpazo! Todo! Divina!".

Aracely Arámbula no fue la excepción y así demostró su admiración por su amiga: "No bueno mi hermosura de mujer por SIEMPRE!!!! Te Quiero Maribel, belleza bordada a mano por fuera y más por dentro consentida de DIOS".

La regiomontana Yanet García le aventó un "Woooow", mientras que Ana Bárbara le dijo: "Preciosa". Al momento, Maribel Guardia ha logrado cautivar a sus seguidores que le han dejado no menos de 129 mil reacciones y más de 1,550 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!