Maribel Guardia se pone los guantes de box mientras presume marcado abdomen

Imaginar a la actriz Maribel Guardia poniéndose los guantes de box podría resultar difícil; aunque lo que sí es totalmente pensable, sería verla presumiendo su marcado abdomen con mini outfit deportivo? Pues así lució hace algunas horas desde su gimnasio personal.

Fue por la tarde noche del pasado lunes que la costarricense presumió su figura al vestir con un ajustado short de licra y un top de manga larga en tonos blanco y rojo que resaltaron la belleza y el cuerpazo de la estrella de televisión que posiblemente regrese a las telenovelas con "Corona de Lágrimas 2", proyecto de José Alberto Castro para Televisa.

En dicha postal, se puede ver a Maribel Guardia, pegándole a la pera de boxeo con un par de guantes rojos, mientras revela que aunque le gusta el deporte, no sabe hacerlo. En la descripción se lee:

"Les gusta el #boxeo? A mi me encanta, aunque no sé como hacerlo me divierte mucho. Dulces sueños y bendiciones #look @modafitness.xalapa".

Lo que generó un sinfín de comentarios, pues es garantía que cada publicación de la esposa de Marco Chacón en Instagram, genere cientos de miles de vistas y miles de mensajes.; y es que es natural, pues a sus 62 años luce como pocas mujeres y todavía se da el lujo de vestir la ropa más reveladora, pequeña y escotada.

Entre los comentarios además de los acostumbrados piropos como "Hermosa", "Tan bella", "Te amo", etc, se lee uno que revela temor y pasión al mismo tiempo: "Jajaja... temo por ese costal y a la ves quisiera ser él" y hay otro que lo apoya: "No me gustaría pelear con ella".

Sus más fervientes admiradoras también le dejaron un mensaje: "Pero que hermosaaaaaa... Bonita noche belleza, la adoro!!". Al momento, el post de Maribel Guardia ha generado 22,520 corazones rojos y 345 mensajes en la caja de comnetarios.