Maribel Guardia se olvida del TikTok y luce falda de tremenda abertura

Tras un par de intentos para lograr una buena coreografía de TikTok y momentos llenos de diversión junto a África Zavala y Victoria Ruffo, la actriz Maribel Guardia se olvidó de la red social y volvió a lo suyo: la moda. Y este jueves, lució pierna y abdomen tras posar con un outfit de blusa amarrada y falda de tremenda abertura.

El modelito que Maribel Guardia lució este jueves, obedece a un par de coquetas prendas; se trata de un blusa color negro de manga larga y puño pero tipo ombliguera, pues la costarricense la amarró a su silueta y logró el cometido: presumir su abdomen de lavadero.

Por otro lado, la actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" que puso en pausa sus intentos de hacer una impecable coreografía junto a sus compañeras y amigas actrices, presumió que a sus 62 años todavía puede darse el lujo de lucir una falda larga a la cintura de tremenda abertura.

El escenario esta vez, habría resultado nuevo para los seguidores de Maribel Guardia, luego de que posó en desde un punto de su lujosa residencia donde casi nunca posa, al finalizar un muro que divide el comedor de la sala y junto a una escultura que representa el cuerpo de una mujer, casi como la silueta de la propia famosa.

"#felizjueves. Recuerda que si abres tus manos para dar quedan abiertas para recibir. Dios te acompañe. #look @klaudethcollection", escribió en su cuenta de Instagram la carismática actriz, que peca de modesta. No por nada, desde la mañana de este jueves, Maribel ha recibido cientos de piropos y un sinfín de reacciones.

"Pero Mari, que espectacular", fue el comentario de la también famosa extranjera (cubana) Raquel Bigorra, mientas que África Zavala (su hija en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" -2022-) le lanzó un: "Bellísima". Los fanáticos también hicieron lo suyo y se pueden leen mensajes como: "Qué bellísima señora".

"Mi hermosa reina", "Siempre linda", "Que cuerpazo, Hermosa belleza", "Que hermosa escultura, pero infinitamente más es usted" o "Hola Maribel!! Excelente, Real lo que dices!! Abrazos, me encanta tu vestimenta, mucha pasión y vibra con energía", son otros de los 312 comentarios que al momento se leen.

Además, Maribel Guardia no ha dejado de cautivar a sus seguidores con más de 25 mil reacciones que se traducen a corazones rojos, entre estos, el de su maquillista estrella de nombre Héctor González.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!