Maribel Guardia se muestra indiferente al Covid-19 y luce como escultural diosa, le dicen

Luego de haber informado el pasado martes, que su salud va mejorando tras haberse contagiado de Covid-19, la actriz Maribel Guardia está más bella que nunca y luce como una escultural diosa, según sus fans. Así se dejó ver por la noche del pasado martes, en una glamorosa postal en la que muestra su indiferencia al virus.

La costarricense más envidiada del medio del espectáculo en México, porque a su edad luce mejor que una chica de 20 años cuando tiene 62, utilizó su cuenta de Instagram, en la que recibe infinidad de piropos pero también cientos de críticas, luciendo un outfit que deja ver que para ella, el virus del que se ha infectado dos veces desde finales de 2020, le es totalmente indiferente.

Pues las fotografías que comparte a diario no indican lo contrario. Y la noche del pasado martes, Maribel Guardia lució como una escultural diosa, de acuerdo a uno de los tantos comentarios que recibió a partir de su publicación.

Lee también: Maribel Guardia dio positiva a Covid-19 y 'la Chupitos' la sustituyó en El Tenorio Cómico

Pues la también actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", modeló una vez más para sus seguidores y haters quienes sólo buscan perjudicar su imagen; no por nada, la esposa de Marco Chacón, les envió un contundente mensaje como dando cachetada con guante blanco.

"La gente herida, hiere gente. La gente curada, cura gente. La gente amada, ama gente . Personas amargadas, amargan gente. Rodéate de personas positivas. #look @sexyrevolver", escribió la también intérprete de Doña Inés en la puesta en escena "El Tenorio Cómico".

Lee también: Maribel Guardia demuestra con vestido untado al cuerpo que el Covid-19 ¡le hace los mandados!

Y es que, fue con un colorido outfit de pies a cabeza -multicolor- que la madre de Julián Figueroa, lució desde cinturita, hasta belleza y glamor con accesorios de color verde y amarillo limón. Pues el vestido que casi llega al tobillo, con la obligada abertura, y un lazo en la cintura, hizo ver más recuperada que nunca a la también cantante.

No por nada, recibió decenas de piropos por parte de otros famosos y sus fanáticos; algunos se leen: "Amiguita bella eres tan hermosa!!!!! Pero eres igual o más hermosa por dentro, con un corazón enorme y un ángel que te hace única y simplemente espectacular, te adoro", por parte de Luz Elena González, mientras que Verónica del Castillo le escribió: "Que guapa amé tu look! Tu eres de las que aman y sanan".

El actor y comediante Germán Ortega no dudó en preguntarle y expresar: "Esas son las secuelas que deja esa cosa??? Amiga estás mejor que nunca". "Más preciosa, imposible, la amo", "Usted está lo que le sigue de preciosa, la amooo, bonito día mi bella".

También: "Excelente concepto diosa hermosa; que magnífica figura escultural cuerpazo, reina preciosa mmmuuuaa", "Espero que te encuentres muy bien", "Qué hermosa", "Espectacular vestido", "Wow, hermosa", "Bellísima", son los comentarios que ha generado la celebridad de las redes sociales, aunado a los 49 mil corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!