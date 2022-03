Maribel Guardia se lleva de calle a Malillany Marín en fiesta de cumpleaños de Carla Estrada

Tras seguir brillando en el teatro y muchos otros escenarios, la actriz Maribel Guardia fue invitada a la fiesta de cumpleaños número 66 de la productora de televisión Carla Estrada y a decir verdad, se llevó de calle a la cubana Malillany Marín y otras famosas con las que posó.

Con un vestido color blanco entallado y resaltando su figura, fue que Maribel Guardia apantalló a más de una de las famosas que fueron invitadas a la pachanga en la que tocó hasta la legendaria orquesta La Sonora Santanera.

Por lo que con un aforo de no menos de cincuenta personas -por lo que se ve-, la costarricense destacó como la más bella entre los presentes. No por nada y para dejar por asentada su asistencia al evento -la noche del sábado pasado-, Maribel Guardia compartió una tercia de publicaciones en las que se le ve muy contenta disfrutando de la fiesta.

Lee también: Maribel Guardia desbanca a Mayrín Villanueva tras modelar bañador rojo

Una primera publicación, fue en la que apareció al lado de la cubana Malillany Marín y la propia Carla Estrada, en la que describió: "En la fiesta de #cumpleaños de la adorada @carlaestradawest!!! Aquí con mi linda @malillanymarin", a lo que la actriz de "Nosotros los Guapos" agradeció con un: "Te quierooooo. Que lindo la pasamos siempre bailando y felices".

Así mismo, la esposa de Marco Chacón, no tardó nada en dejar evidencia de que por más años que les lleve otras famosas de medio artístico, sin duda, luce mejor que la mayoría; así lo externó: "Con mi linda @malillanymarin y la bella y talentosa #cumpleañera @carlaestradawest @santaneramx".

Lee también: A sus 62, Maribel Guardia da batalla a Thalía con cinturita de Barbie

Y la cubana no perdió la oportunidad de presumir que pasó una noche maravillosa en compañía con la protagonista de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", que se encuentra en su segunda temporada: "Nosotras si que gozamos hahaha que linda noche !

Y fue con una serie de actores y actrices, que la reina de la eterna juventud dejó claro que su belleza es innegable, evidente y única. Pues aunque se captó con varios de los asistentes a la fiesta de Carla Estrada, inevitablemente se puede ver cómo brilla al lado de los demás:

"Anoche con la mamá de @luceromexico, en otra con la maravillosa actriz Lorena Velásquez, Arturo Lorca, mi adorado marido @marco_chaconf y la bella cumpleañera @carlaestradawest Besos... nos vemos al rato en el teatro @tenorio_comico".

Por ello, Maribel Guardia se ha llevado un sinfín de aplausos, corazones rojos y miles de reproducciones en su vídeo, así como la fortuna de los comentarios más halagadores de sus admiradores famosos y los anónimos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!