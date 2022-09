Maribel Guardia se impone con elegante vestido en pose de perfil y con todo en su lugar

Luego de regresar a la pantalla chica con el reciente estreno de telenovela, la actriz Maribel Guardia celebró el mismo, imponiendo su belleza con elegante vestido en pose de perfil y con todo lo que tiene bien puesto en su lugar.

La costarricense hizo un alto en sus compromisos laborales y se postró ante la cámara, luciendo el sofisticado y cautivador outfit de blusa color blanco aperlado, confeccionada en una tela traslúcida y con aplicaciones justo en la parte del busto, en color guinda, mismo tono de la falda larga que resaltó los atributos.

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram la mañana de este jueves y volvió a demostrar que sigue más vigente que nunca en el gusto del público que no deja de halagarla en cada una de sus publicaciones.

Lee también: Tras supuestas diferencias, Maribel Guardia calla bocas y hace reverencia a Laura León

Y luego de su regreso a la pantalla chica, gracias al reciente estreno de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", producida por José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión, y de promocionar la obra de teatro "Lagunilla Mi Barrio" con la que regresará al teatro, la costarricense de 63 años escribió:

"Apoya, motiva y admira a cualquier persona que está luchando por ser mejor. #feliz #miercoles #sonrie #vida #dios #look @klaudeth_collection". Y a su publicación, han reaccionado famosos como Cristina Eustace, quien respondió: "Como yo te admiro a ti!".

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

Y las reacciones de sus fans que tanto la admiran, van por el mismo rumbo: "Guapísima mujer", "Wowowo que hermosa mujer", "Bella", "Pura belleza", "Divinaaaaa", "Preciosa mi estimada dama", y hasta un piropo combinado: "Guapichula" y "Preciosa mi estimada dama".

Con su postal de este jueves, Maribel Guardia ha causado toda sensación de nueva cuenta entre sus seguidores, y es que es un hecho que la madre de Julián Figueroa, cada vez se convierte en la favorita de muchos en las redes sociales.

Más de 5,500 fans son los que han reaccionado a la belleza de Maribel y han dejado estampado su corazón rojo, mientras que por otro lado, más de 160 followers han dejado su mensaje.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!