Maribel Guardia se despide del teatro con nostalgia pero luciendo radiante en brilloso body

Hace no menos de diez meses y en plena pandemia, la actriz Maribel Guardia anunciaba su participación como Doña Inés en la obra de teatro "El Tenorio Cómico" en su temporada 2021-2022 y el pasado sábado, luego del éxito obtenido, se despide del teatro con nostalgia pero luciendo radiante en brilloso body.

La costarricense de 62 años resumió en un vídeo y una foto la emoción que le causa haber protagonizado "El Tenorio Cómico", al lado de más de una docena de actores y un cuarteto de guapas bailarinas desde el Teatro Aldama de la Ciudad de México y luego, haber salido a algunas ciudades de la República Mexicana gracias a la puesta en escena liderada por Alex Gou.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia hizo público su agradecimiento y la nostalgia que le causa terminar temporada de obra que compartió con famosos como Ariel Miramontes -mejor conocido como Albertano Santa Cruz-, los hermanos Germán y Freddy Ortega, Daniel Bisogno, Eduardo España, entre otros.

Lee también: Maribel Guardia, apantallada por Lourdes Munguía tras lucir coqueta lencería

Gran nostalgia

"Adoro a esta compañía, estos maravillosos #actores #comediantes #caballeros; gracias @alexgouboy por invitarme estos 10 maravillosos meses de risas y diversión en el escenario. #tenoriocómico, gracias al público que estuvo con nosotros en tiempos tan difíciles como lo fue la pandemia. Le doy gracias a Dios de hacer lo que me gusta y de participar en proyectos tan lindos", se lee en las primeras líneas.

Así mismo, Maribel Guardia, etiquetó a los actores que fueron parte de sus aventuras en las tablas en las que conquistó al público presente tras verla interpretar a Doña Inés y a su Don Juan Tenorio: "@albertanoficial @germanmascabrother @ortegamascabrother @laloespanaoficial @bisognodaniel @julio_alegria @elindiobrayan @cristianahumada_oficial @elclayos @pierreangelo_oficial #andrespando @alexgouboy GRACIAS".

Lee también: Los vestidos con los que Maribel Guardia restriega a Lourdes Munguía que tiene mejor figura

No obstante, Maribel Guardia no dejó de lucir tan radiante como siempre en su última representación como Doña Inés tanto en el característico body de brillos, así como con su entallado vestido blando y esa corona que la caracteriza como la sexy religiosa que hacía realidad su amor imposible con Don Juan Tenorio.

Tras una foto en la que comparte cuadro con casi el total de los actores así como un vídeo que muestra justo el momento en el que se cierra el telón al público, la madre de Julián Figueroa, también ha causado nostalgia entre sus fans por la pausa que habrá entre ésta y una posible nueva temporada teatral.

Su paisana Karla Gómez, conductora de una sección de "Hoy" y actriz de telenovelas, escribió: "Eres una Reina preciosa!", mientras que otro de sus seguidores dijo: "Simplemente te AMO Maribel, cuídate bella mujer", tras enviarle besos rojos.

Y los halagos tras su personaje no pudieron faltar: "Verte haciendo algo que te gusta y que das lo mejor de ti en un escenario es de lo más lindo... Que sigan llegando los éxitos a tu vida, te quiero" o "Que feliz me hace verla hacer lo que más ama. Gracias a Dios que me permite verla cumpliendo más metas siempre, la amoooo... Que hermoso es ser fan de una artista como usted".

Síguenos en