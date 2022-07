Maribel Guardia roba miradas con sensual baby doll de encaje y mascota en brazos

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la actriz Maribel Guardia logró robar miradas luciendo un sensual baby doll de encaje y mascota en brazos, este fin de semana, por lo que ha causado todo un alboroto.

Pues antes de compartir su día de descanso con una tercia de guapas sobrinas, la costarricense derrocho belleza y sensualidad tras posar con un elegante pero sexy baby doll en color azul rey en una habitación pocas veces compartida.

Sentada en un sillón individual forrado de tela animal print versión cebra, Maribel dejó ver la libertad en sus pies, tras lucir descalza y más sonriente que nunca, presumiendo además, a su gatita de raza Angora, de nombre Leia.

Lee también: Maribel Guardia presume envidiable abdomen de lavadero en top y leggings

Fue con un outfit de encaje, tirantes y que termina en short, obedeciendo a un sensual baby doll, que Maribel Guardia se lució una vez más ante los 7.7 millones de seguidores en Instagram, y a la par, dejó ver que se puede lucir elegante, sensual y libre de todo prejuicio al mismo tiempo.

"Feliz con mi gatita Leia... Les mando besos @klaudethcollection #gato #leia #animales #feliz #gata", se lee al pie de la publicación, que ya ha comenzado a generar las opiniones y la admiración del público virtual de la costarricense que a sus 63 años, sigue causando admiración.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Y África Zavala, su hija en ficción dentro de la historia de "Corana de Lágrimas" y de la segunda parte que se espera que se estrene en septiembre de 2022, le lanzó un cuarteto de caritas con ojos de amor. Mientras que Marcelia Figueroa, una de las hijas del cantante Joan Sebastian con la que Maribel guardia una muy buena relación, le dejó un "Noooo" y dos caritas más con ojos de amor, que África Zavala.

Y tras verla posar con ese baby doll azul rey, los fanáticos no se han hecho esperar con sus comentarios: "Hola Maribel Hermosa!! Abrazos. Lindo Viernes!! Linda tu gata", "Mi novia", "Besos", "Qué lindaaaaas... La amoo", "La que no se ve muy feliz es Leia" entre otros más.

Un total de 11,339 fanáticos son los que han reaccionado dejando un corazón rojo y se pueden leer 239 mensajes que denotan admiración y apoyo total a la famosa.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!