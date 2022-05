Maribel Guardia revela que unos jeans de sus 15 años que le indica que está en su peso correcto

Desde que incursionó en el mundo de la farándula cuando se postuló como una digna representante de la belleza de Costa Rica, la actriz Maribel Guardia siempre ha tenido una de las figuras más envidiables de las famosas que se han sumado desde hace muchos años a las filas del espectáculo en México y el extranjero. Y fue la misma actriz quien reveló que ¡aún tiene un par de jeans de cuando tenía 15 años de edad! y que es su referente para mantenerse en su peso.

Así es, Maribel Guardia sabe que está en su peso ideal cuando se lo pone y siente que le queda bien de todos lados. Y es de sorprenderse, pues es natural que con el paso del tiempo, las personas aumenten o pierdan peso a lo largo de su vida y en sus diferentes etapas, pero la costarricense de hoy 62 años, se cuece a parte.

Quien fuera esposa del finado cantante Joan Sebastian, siempre se ha mantenido en su mismo peso, sólo que cuando empezó a figurar como una de las mujeres más bellas de Costa Rica, aunque su figura era muy exquisita a sus 19 años -cuando llegó a México a disputarse la corona como Miss Universo en 1978- no tenía tantos atributos como hoy en día a sus casi 63 años.

Unos jeans eternos

No obstante, esos jeans son una prenda que conserva de cuando estaba en la edad de las ilusiones y seguramente desde ese momento se juró que nunca subiría un solo gramo de peso. Hoy, a 47 años de del momento en el que la costarricense más querida en México sigue conservando esa prenda que seguirá siendo su guía, si de conservar la monumental figura que tiene se trata.

Y fue por ello que entre otras revelaciones en un programa de hace tiempo con el periodista Gustavo Adolfo Infante "El Minuto que Cambió mi Destino" (2020) de Imagen TV, la también madre de Julián Figueroa reveló que dicha prenda le indica cuando se mantiene en su peso y/o bien si tiene que apretar el cinturón o meterse en cintura de nuevo para perder esos gramos de más.

Incluso, en la plática, Maribel Guardia, contó cuáles son sus secretos para mantenerse joven y bella a sus entonces 61 años, situación que cada vez deja más sorprendidos a sus seguidores y personas menores que ella por no poder lograr una figura como de la artista. También habló de que además de que sus rasgos físicos son parte de su genética, se cuida mucho, incluso, hace una increíble revelación:

"Tengo un pantalón de cuando tenía 15 años que siempre me tiene que cerrar y si no me cierra digo '¡a dieta!'; nunca he subido más de tres o cuatro kilos y en cuanto los subo, los bajo".

Sorprendido, el polémico presentador de tv, la cuestionó: "¿Es en serio que tienes un pantalón de los 15 años?, y Maribel aseguró: "Sí, sí, está horrible el pantalón pero yo lo cierro y digo, ésta es mi talla".

Gustavo Adolfo le preguntó también si ese pantalón es talla 5 y ella reaccionó diciendo que no, que es muy caderona, pero indicó que tanto ella como el pantalón son talla 7.

La actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2022), dijo hace dos años también que para mantenerse joven es cuestión de actitud, el tratar de ser feliz e imponerse ese deseo de muchos, sonreír y dar gracias a Dios todos los días: "Porque mira, todo se va a caer, tengo 60 años y los llevo yo creo, con dignidad; a mí no me interesa verme más joven, pero sí me gusta ser una digna representante de mi edad.

Entre otras cosas dijo que es importante mantener el peso, porque cuando se aumenta de peso, las personas se ven mayores.

Cada diez años cambia la genética y se pierde masa muscular por eso hay que tratar de hacer ejercicio. A mí no me interesa verme fuerte pero mantener la masa muscular que es la que mantiene a los huesos; por eso es que cuando van pasando los años y vas perdiendo masa muscular, te vas cayendo.

Otro de sus consejos es que mantener una buena postura es básico: "Chicas, cuando estén sentadas, hagan los hombros hacia atrás, la columna se pone en su lugar, se mete el estómago -hay que fortalecer el estómago-, yo hago abdominales; no creas que soy disciplinada con el ejercicio, hay épocas en las que dejo de hacer ejercicio, pero siempre hago abdominales, en el teatro, en el piso, donde sea que me encuentre", finalizó.

