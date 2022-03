Maribel Guardia restriega su belleza, juventud y cuerpazo en leggings lavanda

Tras brillar en los escenarios de El Salvador el pasado sábado, la actriz Maribel Guardia ha vuelto a la normalidad y una vez más restriega su belleza, juventud y cuerpazo en leggings color lavanda tras posar desde su gimnasio personal.

Y en la mañana de este lunes, la costarricense de 62 años, lució más entera que nunca luego de su rutina mañanera, empezando la semana con el pie derecho.

Pues Maribel Guardia apareció con una pose de modelo presumiendo su abdomen fitness con el top de manga larga y el leggings debajo del ombligo, así como sus piernas del millón súper torneadas.

Lee también: ¡No para! Maribel Guardia viaja a El Salvador para dar show en vivo

El outfit deportivo posicionó a Maribel Guardia como una mera inspiración para tod@s los que apuestan por tener una figura atlética que les permita lucir muy bien en todo momento.

"#feliz #lunes que esta semana que inicia esté llena de energía, nuevos retos, nuevas oportunidades y muchos éxitos #look @ivc_collection", se lee en la descripción de la publicación de Maribel Guardia.

Lee también: Maribel Guardia lleva la música mexicana a otros países entre escotes y brillos

Y una de las famosas que normalmente comenta las publicaciones de la esposa de Marco Chacón, fue África Zavala, quien esta vez no dudó en escribir: "Tan bella". Y su sobrina Maribel no faltó con su participación: "Cuerpower".

Algunos fanáticos más no dudaron en expresar: "Wooooooow, espectacular figura sin igual de Maribel Guardia; la mujer más hermosa del universo", "Buena actitud... Eres muy bella" o "Que cuerpazo belleza, hermosa".

Y aunado a los halagadores comentarios, se pueden ver decenas de emojis que de corazones, caritas con ojos de amor, rosas, flores, etc. También se lee: "Es usted una mujer muy hermosa", "Bellísima, muy chula todo te luce lindo, un manjar de mujer" y hasta un "Chiquitita!" o "Looking Good Mamacita" (Luces bien mamacita). Más de 14,200 corazones rojos y 210 mensajes, son los que protagonizan esta vez la publicación de Maribel Guardia.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!