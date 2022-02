Maribel Guardia restriega su belleza con vestido strapless en cámara lenta

De fotos, ¡pasó a vídeo!... Así es, la actriz Maribel Guardia retomó los clips en redes sociales que le han servido para restregar su belleza tras lucir un vestido strapless rojo pasión en cámara lenta. Pues a sus 62 años, la costarricense luce aún con más plenitud.

No por nada se le ha adjudicado el título de 'la diosa de la eterna juventud', pues entre más edad tiene, más se aferra a la vida y a lucir mejor que nunca cada día. Por ello, Maribel Guardia no se cansa de lucir espectaculares diseños de moda, entre los que destacan vestidos de fiesta, outfits para el diario o para ejercitarse en su gimnasio personal.

Y fue precisamente en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, que la madre de Julián Figueroa, lució muy atrevida ante la cámara de su celular con un efecto en cámara lenta, que la dejó ver cada detalle de su vestidazo color rojo encendido que además puso de manifiesto la elegancia y la sensualidad del encaje.

Pues Maribel Guardia aprovechó para destacar su belleza una vez más entre el entallado corsé strapless y las transparencias propias del encaje. Por otro lado la también actriz de "Corona de Esperanza " de Televisa para este 2022, lució el glamour del mismo vestido con una falda de gran volumen igualmente traslúcida.

"Acabando el #domingo con actitud y alegria Besos #look #lookoftheday @blacksecret.mx", escribió la intérprete de Doña Inés en "El Tenorio Cómico", viéndose acompañada de música de pasarela de modas a cargo de Jay Aliyev con "Feel Something".

Motivo por el que Maribel no ha parado de verse halagada por sus amigos que la siguen en redes sociales, como Rebeca Maiellano 'Shakibecca' que le dijo: "QUÉ BELLEZA, MARI!!! Quiero ser como túúú" y hasta Chiquis Rivera -su supuesta rival de amores del pasado por Joan Sebastian-, le lanzó un: "Bella" con corazones rojos y caritas con ojos de amor.

Pero Biby Gaytán, también se unió a la publicación y escribió admirada: "DI VI NAAAAAAAAA!!! Por dentro y por fueraaaa!!!!", igual que África Zavala: "Divina" o su paisana Karla Gómez con un: "Sin palabras, las más hermosa siempre".

Y tal parece ser que Maribel Guardia ha impactado en las más bellas celebridades del medio artístico, pues hasta la cantante puertorriqueña Noelia raccionó y le lanzó todos sus atributos en una sola exhibición: "Bella, Diva, Divina, Diosa", acompañados de corazones negros y rojos.

Por su parte, su sobrina Maribel, le dijo que era el vivo retrato del emoji de la chica bailando del vestido rojo. La guapa Cristina Eustace también le rindió tributo a Maribel con un "Wow!!", y sus fanáticos no fueron la excepción: "Hermosaaaa, preciosaaa, buenísima", "Bella mi princesa hermosa", "No digaaaaa... QUE PRECIOSA SE VEEEEE... hasta grité cuando la vi jajaja, la amooo", son algunos de los casi 580 mensajes de admiración que Maribel Guardia ha recibido tras restregar su innegable belleza. También ha recibido más de 40 mil corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!