Maribel Guardia recuerda su pasado en bikini y le dicen: Sigues estando bien buena

Ya es costumbre que los días jueves la actriz Maribel Guardia saque del baúl de los recuerdos algunas de sus postales que son grandes tesoros y el pasado jueves no fue la excepción; pues la costarricense compartió una foto recordando su pasado en bikini y le lanzaron tremendo piropo: "Sigues estando bien buena".

Maribel Guardia trajo una foto al presente de cuando casi llegó a México -hace 42 años aproximadamente-, con 19 años de edad, a participar nada más y nada menos que en el certamen de Miss Universo, y tras ganarse una beca para estudiar actuación, se quedó a radicar definitivamente en el país del que también tiene la nacionalidad.

No obstante, aunque ya marcaba que se iba a convertir en una de las artistas más admiradas de México y Latinoamérica, es evidente que Maribel Guardia, aún no tenía al ejercicio como su mejor aliado y su rostro, era el de una chica algo tímida.

Pero el tiempo pasó y afortunadamente se puso de su lado, pero la actriz hizo lo suyo, por lo que ahora, a sus 62 años, es una de las famosas más codiciadas en México, Estados Unidos y Latinoamérica. En dicha postal, Maribel Guardia luce con diminuto bikini animal print (versión cheeta) y flecos que le dieron un toque muy particular.

"#tbt hace muchos años !!! Les mando besos y bendiciones" se lee en la descripción de la postal con la que ha recibido piropos y halagos de otros famosos pero hubo un comentario que le hubiera levantado el ánimo a cualquiera, pues un fanático se atrevió a darle su punto de vista 'sin pelos en la lengua'...

La ex reina de belleza y conductora de televisión Marisol González escribió: "Siempre hermosa", su amigo Víctor Latin Lover dijo una gran verdad y coincidió con otro de los fans: "Estás igual bizcocho, bueno… hoy estás mejor". Por otro lado, la actriz Artlette Pacheco no pudo dejar de expresar: "Guapísima amiga".

Ana Martín le lanzó un "Hermosa" y su paisana Karla Gómez dijo: "Wow, desde siempre la más hermosa!"... Roxana Castellanos no escatimó: "Hermosa e impresionante !! TE ADORO" y la drag queen Soy Letal expuso: "Que hermosa mujer... UNA GRAN INSPIRACIÓN PARA MI". Por su parte, Lourdes Munguía, su amiga del alma aprovechó para enviarle un halago: "Siempre bella!"

Su fanpage (página de fans) @maribelguardiaretro le expresó: "No me cabe la menor duda que desde que chiquita has sido hermosa... tus fotos de jovencita son demasiado lindas! Te quiero reina"... y entre otros piropos, se lee uno que salió del alma del fanático: "Sigues estando bien buena" y hasta un "El tiempo no pasa por ti, sigues exactamente igual de bonita".

Al momento, Maribel Guardia ha logrado llamar la atención de más de 122 mil seguidores y se pueden leer 1,660 comentarios.

