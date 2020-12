La exuberante cantante y actriz Maribel Guardia posa junto a su pino de navidad y aunque sigue levantando suspiros a sus 60 años, ha llamado la atención porque en lugar de presumir un nuevo pino de navidad, ella posteó una vieja foto de un árbol temático.

Sonriente y como siempre elegante y sexy se ve Maribel Guardia quien cada día se ve mejor y no es para menos con la alimentación que lleva y con su rutina intensas ejercicio. Cabe destacar que esta bella dama cuenta con Gimnasio particular y desde su casa presume sus rutinas.

Con su larga cabellera, poco maquillaje unos aretes largos en tonos dorados que le hace juego a su vestido, y portando un vestido en color dorado, se ve que ella disfruta de la navidad junto al ratón más famosos del mundo, Micky Mouse.

Maribel Guardia, la mujer eternamente joven. Foto: Instagram

Micky Mouse se encuentra incrustado en el árbol de navidad y parece que está más que contento de tener frente a él a Maribel Guardia quien se ve más esbelta que nunca. Ante esta foto, sus seguidores empezaron a cuestionar el por qué postear una foto vieja en lugar de que presuma su bueno árbol de navidad.

Maribel Guardia recicla pino de navidad con un enorme Mickey Mouse. Foto: Instagram

Que por cierto cada año sorprende con sus decorados exóticos. En la foto, Maribel está rodeada de lindos regalos navideños. En esta pandemia Maribel se ve muy hogareña, se parecía en las fotos en donde sale acompañada de su esposo Marco Chacón Fernández.

¿Quién es Marco Chacón?

Es abogado y contrajo nupcias con Maribel en el 2011 después de tener una larga relación amorosa, que duró 13 años. También es sabido que tiene un cuerpo atlético, algo que motiva día día a Maribel para estar ella también en forma.

¿Cuántos años es mayor ella que él?

Y el dato que más llama la atención de los curiosos es que ella es mayor que él con 12 años de diferencia. Ella misma dice que lo que más disfruta es de la fresca juventud y vitalidad de su esposo. En una de las fotos que subió hace tiempo junto a su esposo, ella escribió:

En esta pandemia una de las cosas lindas ha sido entrenar con mi marido @marco_chaconf ,pero no entiendo porqué mis brazos están tan enclenques, Somos Popeye y Oliva mi #outfit es de @modafitness.xalapa Besos y buenas noches arriba el amor.

Es así como demuestra que no hay edad para el amor y para entenderse como pareja, que siempre que ambas partes se amen y respeten, el amor siempre triunfará.

