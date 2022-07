Esta temporada de calor, la actriz Maribel Guardia rebasa los límites de la belleza con tres outfits de verano. Dicen que "de la moda, lo que te acomoda", pero la costarricense sigue dando muestra de que aunque pertenece a las filas de la tercera edad, puede seguir luciendo fresca y juvenil ésta y otras temporadas del año.

Y es que, después de lucir un vestido pegadito en tonos pastel que resaltaron sus piernas con un par de tacones escotados, Maribel Guardia siguió con la misma línea y a mitad de semana, deslumbró a sus seguidores con un vestido "volado" también en tonos claros, confeccionado en chifón y que va bien para casi cualquier ocasión.

Luciendo atributos, acentuando cinturita y por supuesto, presumiendo las del millón -sus piernas-, la actriz de "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas" (2022), hizo babear a más de uno, pues la también modelo fuera de serie no deja de sorprender a sus seguidores con su innegable belleza y su eterna juventud.

Y tras modelar el outfit en tonos verde agua, melón (anaranjado tenue) y rosa pastel, Maribel Guardia mostró su encanto ante la cámara y las miradas de sus más de 7.7 millones de seguidores en Instagram y se aventó una frase filosófica:

"Besar lento, hablar claro, fallar poco, bailar mucho, amar fuerte, y reír de verdad. #look @blacksecret.mx", como haciendo ver que esa es la misión que tiene en la vida. Motivo por el que la madre del cantante Julián Figueroa, ha recibido 11,660 corazones rojos, incluyendo el de su maquillista de cabecera Héctor Gutiérrez.

Un segundo outfit que rompió con la tranquilidad que dan los tonos pastel, pero que la hacen ver mucho más empoderada, obedece a un vestido color rojo bermellón, en modo mini falda, con el cual, el pasado jueves Maribel aseguró: "#feliz #jueves. Todos somos reemplazables, pero irrepetibles. # look @klaudethcollection".

Gracias a esta excepción, la también actriz de teatro, se ha llevado más de 15,800 likes ('Me gusta'), y al menos 315 comentarios, halagándola como siempre.

Y el tercero que la pone de nuevo en al frecuencia de los tonos veraniegos, mismos que ayudan a mitigar las altas temperaturas de muchas ciudades del mundo, corresponde a un vestido cuello tipo Halter, con un pronunciado escote frontal y trasero, de corte asimétrico y olán, con el que Maribel Guardia restregó de nuevo que todo es posible si de lucir outfits se trata.

Esta vez, Maribel dijo: "#feliz #viernes. 'El caos es el orden que todavía no comprendemos' Bendiciones en la distancia #look @blacksecret.mx", después de lucirse con un vestidazo blanco estampado con tonos azul turquesa y rosado pastel, que al momento le ha traído más de 8 mil corazones rojos.

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!