Maribel Guardia reaparece con melena corta y más rubia que nunca de viaje a Los Ángeles

Un nuevo compromiso de trabajo hizo a la actriz Maribel Guardia a viajar a Los Ángeles, Ca., mientras reapareció con melena corta y ¡más rubia que nunca! Pues no hay que olvidar que pese a que la característica principal de la personalidad de la famosa costarricense es su cabellera negra y larga así como su fleco, no es la primera vez que aparece dando sorpresitas.

Pues hace unas semanas, Maribel Guardia lució totalmente calva en un vídeo, haciendo creer a primera vista que en realidad se había rapado, mientras justificaba "su nuevo look" para un nuevo proyecto para televisión, aunque al día siguiente apareció con su personalidad de siempre, evitando generar cientos de titulares sobre su inesperada calvicie.

La actriz apareció abordando un avión para emprender su viaje a Los Ángeles, California, según lo anunció ella misma desde el aeroplano, la tarde del pasado jueves. Pero la verdad es que Maribel Guardia utilizó de nueva cuenta un filtro de Instagram para anunciar su viaje.

La esposa del abogado Marco Chacón, quien apareció sin acompañante en el asiento del avión, dijo: "En el avión, rumbo a Los Ángeles, les mando muchos besos" al mismo tiempo que la azafata daba las instrucciones de seguridad para los pasajeros del vuelo, por el micrófono.

"Rumbo a #losangeles #california Besos", se lee al pie del clip y su amiga Lourdes Munguía, quien justamente acaba de reunirse con Maribel "para lavar ropa y echar el chisme" como lo dijo la propia costarricense, le deseó lo mejor: "Buen viaje!".

La actriz y conductora de tv Roxana Castellanos -quien es su compañera de foro y de aventuras en "Corona de Lágrimas 2"-, también comentó: "Suerte bella y querida MUJER!! Te ADORO". Y los fanáticos le han dejado sus mejores vibras por escrito:

"La Virgen de los Ángeles te cuide y te protege en el viaje... tengas un lindo viaje @maribelguardia", "Espero que hayas llegado a Los Ángeles felizmente!!! Te Quiero"; y otros más opinaron sobre su "nuevo look": "Maribel definitivamente tú sí te ves hermosa con todo lo que te pones".

"Buen viaje hermosísima Dama", "Te amo", son otros de los 92 mensajes que ha recibido la costarricense. También se contabilizan un total de 40.727 reproducciones y 3,995 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!