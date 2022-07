Maribel Guardia presume vestido de 500 pesos con el que luce hermosa

Se podría pensar que las y los famosos de la farándula utilizan pura ropa cara para lucir en sus compromisos laborales y sociales, pero no es así, y para muestra basta un botón, pues la actriz Maribel Guardia no necesita de mucha producción para verse ¡hermosa!

Dicen que "uno hace a la ropa" y la prueba está en Maribel Guardia, que a diario sorprende con sus outfits de todo tipo en redes sociales, desde los más casuales, hasta los vestidos de gala y por qué no, bikinis y hasta su colección de sexies pijamas.

Y los outfits que a diario luce la costarricense desde hace varios años, no son tan caros como pareciera, pues ha trascendido que uno de los vestidos que utilzó en marzo de 2021, corresponde a un diseño de @blacksecret.mx, una de sus boutiques favoritas en las que Maribel adquiere algunos outfits de su basto guardarropa.

Un outfit de 500 pesos

En aquel entonces (hace más de un año), fue en un día cualquiera, cuando la madre de Julián Figueroa se dispuso a posar frente a la cámara, protagonizando una más de sus postales en su cuenta de Instagram en la que lució un outfit de aproximadamente 500 pesos, con lo que demuestra que no necesita gastar grandes cantidades de dinero para lucir fresca, juvenil y ¡muy hermosa!

"Las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás. El mal es para gente infeliz, frustrada, envidiosa. #look @blacksecret.mx", escribió la actriz al pie de su postal, dejando claro que no se debe perder el tiempo pensando en hacer el mal a los demás.

Lo que definitivamente deja ver su sencillez y carisma y por lo que la actriz, se ha coronado como una de las artistas más queridas de la farándula mexicana e internacional.

El outfit obedece a un vestido confeccionado en tela de rayó color negro de estampado floreado en tonos blanco, amarillo y lavanda, con el follaje verde oscuro. La costarricense de entonces 61 años no perdió la oportunidad de lucir pierna gracias a lo corto de la prenda y su cinturita con dicho vestido.

Maribel complementó su look veraniego con un peinado de chongo alto, un par de arracadas grandes, algunas pulseras y un par de tacones en tono beige con estoperoles, por el que hasta el momento, ha recibido 64,379 corazones rojos y 640 comentarios.

