Maribel Guardia presume sus 63 con insólito outfit escotado luciendo pierna

Tras recibir su cumpleaños número 63 con orgullo, gracias al privilegio que le da su belleza, eterna juventud y carisma, la actriz Maribel Guardia presume su edad con insólito outfit escotado en color negro, luciendo pierna y una pronunciada abertura en la parte de enfrente.

Fue la mañana de este jueves, que la envidiada costarricense se lució como toda una jovencita desde el balcón de su recámara, presumiendo su exquisita silueta con un outfit de singular escote y con una pierna totalmente destapada, lo que por supuesto ha desatado una ola de comentarios por parte de sus fanáticos.

Maribel Guardia dejó ver una vez más que "todavía las puede" y que pasada la tercera edad, aún se puede lucir como una mujer joven y empoderada con infinidad de atuendos de cualquier tipo que sólo ella sabe portar con dignidad, clase y mucho estilo.

La tica, volvió a provocar una revolución de halagos y piropos luego de posar sin problema alguno y sin escatimar si de moda se habla, pues como su colega estadounidense de raíces puertorriqueñas Jennifer Lopez, cada prenda que se pone, la luce con orgullo, honor y gloria, llevándose los aplausos más calurosos.

"#feliz #jueves No hay fruto más hermoso en este mundo que tu corazón, por eso siempre riega y cuida el árbol de tu vida #look @blacksecret.mx", expresó Maribel tras demostrar que está más viva que nunca y atreviéndose a romper estereotipos.

Y los primeros comentarios de admiración que se leen tras su mensaje, son el de la bailarina cubana Lis Vega, quien le lanzó un "Diosa", igual que la actriz África Zavala; mientras que su colega latina, la cantante boricua Noelia, también coincidió con que Maribel Guardia luce como tal y replicó el piropo.

Karla Gómez, su paisana, actriz y conductora, no pudo evitar escribir: "Bellísima!", mientras que Isabel Madow también se sorprendió con un "Wow". Y los más fervientes admiradores, no pudieron evitar tampoco expresarle su admiración:

"Hermosísima como siempre, es verdad, él árbol de la vida es el corazón pero uno de sus frutos más importantes y enriquecedores es el alma, por eso hay que regar los a diario. Bendiciones infinitas Maribel, a tú guapérrimo hijo y nieto... Jacky".

Alrededor de 30 mil seguidores entre famosos y fanáticos han reaccionado a la belleza de la actriz y así mismo se pueden leer más de 400 comentarios.

