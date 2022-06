Maribel Guardia presume que los años no pasan por ella con minivestido y tacón

Con un atuendo de jovencita que puede presumir sus atributos, la actriz Maribel Guardia presume una vez más que los años no pasan por ella con minivestido y tacón. Esta vez, la costarricense más envidiada, se enfundó en un vestido de licra de tonos pastel y un par de tacones escotados.

Maribel Guardia utilizó su visitada cuenta de Instagram e hizo babear a más de uno de sus fans, tras posar con un modelito que muchas mujeres quisieran lucir tan bien como ella, pues a decir verdad, la actriz se conserva perfecta a sus 63 años y no tiene un gramo de grasa fuera de lugar.

De medio perfil y una pose algo sexy, Maribel Guardia lució desde la punta de su cabeza hasta los pies dicho atuendo en tonos pastel, muy propios de la temporada primavera-verano 2022. Además las zapatillas de varios estilos y modelos de también colores pastel, son la novedad esta estación tan cálida del año.

Y con los pies bien plantados en la tierra pero con la mirada en la luna (lema de la también actriz Angelique Boyer), la actriz de "Corona de Lágrimas 2", sigue fijando su meta para llegar a lo más alto, a la cima del cielo, a la luna, mientras pareciera que los años no pasan por ella.

"#feliz #martes. Apunta a la luna y si fallas al menos estarás entre las estrellas #look @klaudethcollection #zapatos @variedades_onlinegt", reza la descripción en palabras de la también coronada reina gay en varias ciudades de México y Estados Unidos.

Los corazones rojos no paran de llegar y tras el "Bella" de África Zavala, su hija en ficción, la madre de Julián Figueroa ha recibido halagos como: "Woooooooooooooooooooooow que hermosísima y sensualísima Dama... mil gracias bellísima Dama por alegrar mis días tristes con sus bellas imágenes ".

O "Estoy así [muy poco] de robarme sus zapatos... jajaja mentiri... la amooo... se ve hermosa", "Hermosa princesa", "Maribel, cada día más hermosa y sensual, que tengas un maravilloso día", son algunos de los halagadores comentarios que ha recibido la carismática diva del medio del espectáculo.

Al momento, Maribel Guardia ha rebasado los 24 mil corazones rojos y se pueden leer alrededor de 400 mensajes de puras buenas vibras, pues cada día, la costarricense demuestra que es una de las mujeres más bellas, fuertes y sanas de la tercera edad.

