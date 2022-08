Maribel Guardia presume piernas de quinceañera en minifalda y tacones; le dicen: "Mmm mamacita"

¿Piernas de quinceañera? ¡Sí!, así las lució la actriz Maribel Guardia tras lucir un outfit veraniego este viernes de agosto, y con el que volvió a poner a sus seguidores de cabeza, pues no hay día que no los haga enloquecer con su belleza.

De verde limón y rosa mexicano fue que Maribel Guardia vistió con una minifalda y blusa confeccionadas en satín y que no ocuparon más que ser moldeadas por el cuerpo de la querida costarricense de 63 años, para ser lucidas, apoyadas además por un par de tacones tipo stiletto.

Y es que, es de admirarse que cuando la mayoría de las personas que llegan a ocupar un lugar en la fila de la tercera edad con bastó o miles de achaques y enfermedades más, Maribel Guardia no pierde el tiempo y aprovecha cada segundo de su vida para demostrar siempre que la edad es sólo un número y que cuando se quiere, se pueden alcanzar las metas.

Lee también: Con acinturado outfit, Maribel Guardia espera con ansias el otoño

Y la de ella, evidentemente es seguir brillando con su belleza y cuerpazo a sus 63 años cumplidos este 2022; pues no por nada, este viernes hizo hincapié precisamente en el tema de la edad y de que no hay que dejar las cosas para después, sino hacerlas en el momento, cuando nace del corazón y se desea hacerlas.

"Unos creen que la vida empieza a los 40, otros a los 50… para mí, la vida empieza todos los días cuando despierto y le doy gracias a Dios por el milagro de estar viva #look @boga_boutique_mr", se lee al pie de su postal, al mismo tiempo de que estiliza sus piernas con un par de tacones tipo stiletto multicolor y con pedrería.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y los piropos se hicieron presentes más rápido que en cuestión de segundos: "Te vez hermosa como siempre y you tu #1 fan, te mando un saludo desde los Estados Unidos", "Muñeca", "Hermosa mujer", "Feliz y bendecida vida, Preciosa", "Mmmm mmm Mamacita".

Otros más comentan: "Muy sabia como siempre, te amo Maribel Guardia", "Wooooow te ves guapísima, que mujerón Maribel, excelente fin de semana saludos", "Qué preciosa, la amoo... Bonito día reina bella" y "Maravillosa Dama con tan buen comentario".

Pues hasta el momento, la actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", no ha parado de sorprender a sus seguidores con no menos de 9,370 corazones rojos y 240 halagadores comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!