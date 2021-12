Maribel Guardia presume mini cintura con vestidito rojo como Caperuza

Después de la visita a su país natal Costa Rica, la actriz Maribel Guardia volvió a hacer de las suyas tras presumir mini cintura con vestidito rojo como Caperuza el pasado miércoles, siendo el outfit número 363 a dos días de que se termine el 2021; pues cada día del año, la costarricense ha deslumbrado con su belleza y cuerpazo.

El mini outfit que parece salido de cuento infantil, de la niña llamada Caperucita Roja, ha vuelto a llamar la atención de chicos y grandes sólo de ver a Maribel Guardia que a sus 62 años no le duele nada y luce más fresca que nunca.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de Julián Figueroa, apareció desde el balcón de su recámara la mañana del pasado miércoles 29 de diciembre posando sentada con una de sus ocho mascotas y mostrando su mini cintura.

Una segunda postal, sería en la que Maribel Guardia apareció parada, mostrando su estilizada figura y marcando su cintura entre escotes laterales que tiene el outfit de cuento infantil; cuya descripción se lee:

"Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Para muchas piedras que aparezcan en tu camino siempre habrá una luz en tu corazón para alumbrarlas. #look @blacksecret.mx", indicando con ello que los haters le hacen los mandados y que siempre tiene una buena forma de callar bocas.

Y luego de tener un año lleno de escándalos, fue la conductora de tv peruana Laura Bozzo, quien reaccionó con varios aplausos, al igual que su amiga Olga Zumarán del mismo Perú. Y su paisana, la costarricense Karla Gómez le envió un: "Diosa".

Por otro lado, los corazones rojos y negros, así como decenas de caritas con ojos de corazón, flores, estrellas y otros emojis más, fueron suficientes para saber que Maribel Guardia sigue siendo más apoyada que nunca por sus fanáticos que ya ascienden a 7.2 millones en Instagram.

Un total de 75,572 reacciones con corazones rojos y 685 comentarios son los que hasta el momento, la también actriz de "El Tenorio Cómico" (2021), ha recogido luego de su publicación del pasado miércoles.

