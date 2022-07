Maribel Guardia presume envidiable abdomen de lavadero en top y leggings

La actriz Maribel Guardia no para de sorprender y no pierde el tiempo, pues la tarde de este jueves presumió su envidiable abdomen de lavadero en top y leggings de un color verde que la hizo rejuvenecer aún más en un parque de la Ciudad de México.

Son varios motivos los que tiene para celebrar un día más de vida la actriz, pues en su cuenta de Instagram, ha compartido algunos hechos que han marcado su vida y que además la llenan de amor, como recordar este 14 de julio, que ha vivido su historia, al lado de su esposo Marco Chacón.

Además Maribel Guardia hasta presumió a su hijo cantando una romántica canción, una balada tocada y entonada con guitarra que ha hecho reaccionar hasta al actor Alejandro Nones que comparte créditos con la actriz en el multiverso de "Corona de Lágrimas".

Pero con todo y el romanticismo que la costarricense está celebrando este 14 de julio, no dejó de sorprender a sus seguidores, que ya ascienden a 7.7 millones en Instagram, tras compararse con la naturaleza luego de vestir un outfit deportivo en color verde y con el que posó a tomándola como escenario principal.

Estómago de lavadero

Y es que, con un par de postales tomadas la tarde de este jueves, la también modelo restregó su innegable belleza y el cuerpazo que día a día trabaja en su gimnasio personal, tirada en el pasto de un jardín, con el que hizo juego.

Y haciendo gala de sus frases filosóficas, Maribel escribió: "Si de verdad amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todos lados. #look @modafitness.xalapa", claro, mientras modelaba dicho outfit.

Por lo que la actriz Claudia Zapata, quien también comparte créditos con ella en Corona de Lágrimas, le lanzó un: "Cuerpaaaaazo!", más un corazón verde también se lee: "TERRIFIC" (FANTÁSTICA), así como un "Que linda es", "Te quiero", "Guapura", "Te ves hermosa", "Que chulada, excelente tarde" y hasta un: "Ilusión Óptica a la perfección".

Esto, pese a que ha sido la propia actriz quien ha dicho en más de una ocasión que no es partidaria de hacer ejercicio ni pasarse horas en el gym tonificando su figura, no obstante, es un hecho que con los minutos que dedica a diario la famosa desde hace años, al día de hoy ha podido presumir su exquisita figura, demostrando, incluso, que la edad es sólo un número y que no aparenta los 63 años que tiene encima.

Las del millón

Pero su estómago de lavadero no es la única atracción física que puede presumir la también cantante, pues sus piernas que hace tiempo estuvieron valuadas en un millón de pesos, también forman parte de la exquisita silueta de Maribel, y así lo hizo ver tras posar con un conjunto de short y blusa en tonos muy primaverales a mediados de semana.

"#feliz #miercoles Sonríe y no te amargues la vida por nada ni por nadie, esa es la actitud!!! #look @klaudethcollection", se lee al pie de su publicación.

