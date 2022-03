Maribel Guardia presume curvas con ajustada falda en otro intento en TikTok junto a famosas

Tal parece que la fiesta no acaba para la actriz Maribel Guardia quien se unió de nuevo a un grupo de colegas con las que comparte créditos en la segunda parte de "Corona de Lágrimas" con todo y que presume curvas con ajustada falda en otro intento en TikTok.

Pero esta vez, África Zavala y Victoria Ruffo -quienes no pueden faltar al momento de relax-, así como Raquel Garza 'la Secretaria' y la también conductora de televisión Roxana Castellanos con Maribel Guardia en medio de las cuatro famosas, armaron la pachanga.

Y no fue en los foros de grabación ni en las locaciones de la telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa Univisión para este 2022 que el quinteto de famosas hizo de las suyas, pues las estrellas de televisión literalmente tomaron una de las calles por donde transitan los vehículos en la televisora de San Ángel y ahí se plantaron a hacer su tremendo show.

El quinteto de famosas disfrutaron bailando el famoso tema "Sweetestbeau" que muchos famosos más, así como youtubers, influencers o tiktokers han hecho viral el reto de la exitosa red social.

"Estamos desatadas @coronadelagrimasof @afri_zavala @victoriaruffo @raquelgarzatv @larox07 #coronadelagrimas2 #coronadelagrimas", escribió al pie de su vídeo del pasado martes, Maribel Guardia.

Y el actor Arturo Carmona, quien en 2012-2013 dio vida a Apolinar "Polo" Pantoja en "Corona de Lágrimas" y ha vuelto al melodrama, sólo reaccionó con algunas carcajadas y etiquetando a Maribel Guardia. Así mismo, África Zavala dijo: "Las amo", mientras que Victoria Ruffo -protagonista de la telenovela- sólo colgó una tercia de globos rojos en su comentario.

Aunque nuevamente han vuelto a divertir a sus seguidores, y muchos de ellos han halagado 'la chispa' y 'la pila' que tiene Maribel Guardia, muchos aseguran que Victoria Ruffo ¡se lleva de calle a todas!: "Lo siento! Aquí la ganadora es Victoria! Jeje lindas todas!", "Jajajaja! Que chulas", "Yo soy Victoria ruffo en la vida"...

Y alguien más destacó: "Volvieron las tiktokeras @maribelguardia @afri_zavala @victoriaruffo", que han recogido ya, casi 100 mil corazones rojos y 2,615 comentarios en la publicación de la costarricense de 62 años.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!