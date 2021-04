Maribel Guardia presume cuerpo de sirena con revelador outfit deportivo

El pasado fin de semana, la actriz Maribel Guardia ¡lo volvió a hacer!; sí, volvió a enamorar a sus fanáticos con esas exuberantes curvas y presumió cuerpo de sirena al modelar -mientras estaba en su hora de ejercio-, uno de sus más nuevos outfits deportivos; quizá el más revelador.

Y es que, la que ha sido por muchos años una estrella de televisión en México y de las favoritas del público, una vez más dejó sorprendidos a sus más de 6.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en la que con frecuencia, comparte los momentos más importantes de su carrera, por seguir demostrando que a sus 61 años, sigue siendo una diva.

Pues esa delineada figura de sirena que tiene, no es producto de la casualidad, sino de sus obligadas rutinas de ejercicio, del baile y de una estricta y saludable alimentgación; sin embargo, la también cantante aprovechó para lucir cuerpazo mientras hacía una sugerencia sus followers (seguidores).

"No apagues la luz de nadie para encender la tuya, lucha por tus sueños, encomiéndate a Dios y no lastimes a nadie. #look @modafitness.xalapa" escribió Maribel Guardia en su post del fin de semana pasado.